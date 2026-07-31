Triatlonistka Gajdošová na ME štartovala v šprinte, finišovala v tretej desiatke

Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová obsadila 25. miesto v disciplíne šprint na ME v poľskom Elblagu.
S výsledným časom 1:02:18 zaostala za domácou Roksanou Slupekovou o 1:47 min. Darilo sa jej najmä v cyklistickej časti, v ktorej dosiahla štvrtý najlepší výkon (31:59).
Po plaveckom výkone 10:59 min. figurovala na 44. mieste, no na bicykli si pozíciu výrazne vylepšila. V behu dosiahla čas 18:06 min., ktorý bol 44. v poradí.
Peter Rojtáš obsadil medzi mužmi 50. miesto. Dosiahol čas 57:39, keď za víťazom Francúzom Milanom Lariviereom zaostal o 3:19.
Ďalší zo Slovákov Jakub Miklenčič zaostal o 6:57 min a klasifikovali ho na 63. mieste. O priečku nižšie sa umiestnil Michal Michalica s mankom 7:47 min.
ME v triatlone
ženy - šprint:
1. Roksana Slupeková (Poľ.) 1:00:31 hod., 2. Ambre Grassetová +15 sek., 3. Lea Houartová (obe Fr.) +16 sek., ... 25. Romana GAJDOŠOVÁ (SR) +1:47 min.
muži - šprint:
1. Milan Lariviere (Fr.) 54:20 min., 2. Michael Gar (V. Brit.) +5 sek., 3. Zalán Hóbor (Maď.) +7 sek., ... 50. Peter ROJTÁŠ +3:19, 63. Jakub Miklenčič +6:57, 64. Michal Michalica (všetci SR) +7:47