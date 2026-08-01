Slovenské hádzanárky vyhrali skupinu s plným počtom bodov. Japonsko zdolali v dramatickom závere

MS v hádzanej do 18 rokov žien
G-skupina:
Slovensko - Japonsko 32:30 (18:17)
Zostava Slovenska: Stránska, Stránska, Kubičinová, Benedigová, Bölcskei, Špendlová, Gogová, Komlós, Valientová, Karkušová, Görögová, Ďuranová, Šubjaková, Cseh, Sekáčová, Némethová, Chrenková
Tréner: Peter Streicher
Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy MS v Rumunsku ako víťazky G-skupiny s plným počtom bodov.
V sobotnom priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32:30.
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Zverenky trénera Pavla Streichera predtým zdolali aj Brazíliu (32:25) a Angolu (33:11) a do IV. skupiny hlavnej fázy si prenesú dva body za víťazstvo nad Japonkami, ktoré postúpili z druhého miesta.
Slovenky nastúpia v pondelok 3. augusta o 10.45 SELČ v Mioveni proti druhému tímu H-skupiny a v utorok 4. augusta v rovnakom čase proti jej víťazovi.
O konečnom poradí v H-skupine rozhodnú neskoršie sobotné zápasy Slovinsko - Alžírsko a Švajčiarsko - Srbsko. Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále.
Priebeh zápasu Slovensko - Japonsko
I. polčas
Slovenky viedli v úvode rýchlo 2:0, potom však šesť minút neskórovali a súper otočil na 4:2 za svojho pohľadu.
Po desiatich minútach to už bolo 8:5 pre ázijský tím, ktorý ťažil z technických chýb slovenského družstva a úspešne zakončoval rýchle kombinácie.
Japonky si potom udržiavali náskok, ktorý však desať minút pred prestávkou zmazala Špendlová gólom na 12:12 a a tá istá hráčka dostala onedlho svoj tím po dlhšom čase opäť do vedenie - 14:13.
II. polčas
Prvý polčas napokon vyhrali Slovenky o jeden gól, v druhom prišla do ich bránky Augustínová namiesto Stránskej, ale jej spoluhráčky prehajdákali dvojnásobnú presilovku a súper skóre preklopil vo svoj prospech.
Dráma vrcholila v závere, keď už mali Slovenky navrch - po góle Gogovej viedli desať minút pred sirénou o dva góly 27:25 a Šubjaková o niečo neskôr zvýšila už na rozdiel troch gólov 29:26.
Slovenský tím si už náskok postrážil a dosiahol aj tretí triumf na turnaji. Hráčkou zápasu sa stala Eszter Komlósová, ktorá zaznamenala šesť gólov.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR 18: „Sme spokojní, že máme dva body, pretože bol to veľmi ťažký zápas. Taký sme aj očakávali, lebo Japonky hrajú spôsobom, s akým sa my nestretávame. Ich obrana bola veľmi dobrá, v prvom polčase sme mali problémy sa presadiť a urobili sme aj nezvyklý počet chýb. Na druhej strane si myslím, že toto sú víťazstvá, ktoré sú víťazstvami vôle, a to sa nám dnes podarilo. Budeme pracovať na tom, aby sme náš výkon v ďalšom priebehu šampionátu stabilizovali.“