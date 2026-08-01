Tragédia na Broad Peaku. Lavína zabila všetkých členov expedície vrátane slávneho horolezca

Nirmal Purja.
Nirmal Purja. (Autor: x/ Agence France-Presse)
ČTK|1. aug 2026 o 14:54
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Svetoznámy horolezec, o ktorom vznikol dokumentárny film, zahynul spolu s celou expedíciou.

Štvrtkový pád lavíny na pakistanskej hore Broad Peak zabil všetkých desať členov horolezeckej expedície, ktorú viedol známy športovec Nirmal Purja.

Oznámila to dnes na sociálnych sieťach jeho spoločnosť Elite Exped. V piatok sa ešte šesť z desiatich členov výstupu na 12. najvyššiu horu sveta nezvestných a záchranári po nich pátrali.

Firma dnes uviedla, že môže potvrdiť, že Purja prišiel tragicky o život kvôli lavíne na hore Broad Peak.

"Dostali sme potvrdenie, že bohužiaľ neprežili ani ďalší členovia expedície," uviedla spoločnosť. Podľa agentúry Reuters v expedícii boli občania Pakistanu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.

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Purja bol v horolezeckom svete veľmi známy, profesionálne sa mu začal venovať po službe v britskej armáde.

V roku 2019 zdolal počas 189 dní 14 najvyšších vrcholov sveta, čím vytvoril rekord najrýchlejších výstupov.

VIDEO: Trailer na dokumentárny film O Purjovom výkone

Jeho rekord prekonali v roku 2023 nórska alpinistka Kristin Harilaová a jej nepálsky šerpa, ktorí tieto vyše 8000 metrov vysoké hory dobyli za 92 dní.

O Purjovom výkone vznikol dokumentárny film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholov: Nič nie je nemožné).

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