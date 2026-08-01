ONLINE: FC Košice - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti FC Košice a AS Trenčín dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Košice - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
01.08.2026 o 20:30
2. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
AS Trenčín
Remízou začali aj Trenčania, ktorí doma neuspeli s Komárnom. Konečnú remízu 1:1 pritom odštartovali úspešne, keď sa presadil ešte v rámci prvého polčasu Poom. Aktivita hostí však vyvrcholila zároveň aj v jeho vlastný gól, po ktorom si oba celky rozdelili po jednom bode.
Remízou začali aj Trenčania, ktorí doma neuspeli s Komárnom. Konečnú remízu 1:1 pritom odštartovali úspešne, keď sa presadil ešte v rámci prvého polčasu Poom. Aktivita hostí však vyvrcholila zároveň aj v jeho vlastný gól, po ktorom si oba celky rozdelili po jednom bode.
FC Košice
Košičania vstúpili do nového ročníka bláznivou prestrelkou so Žilinou, pričom napokon zaznamenali remízu 4:4. V samom závere pritom museli doťahovať jednogólové manko, zisk bodu však napokon zariadil Maras.
Košičania vstúpili do nového ročníka bláznivou prestrelkou so Žilinou, pričom napokon zaznamenali remízu 4:4. V samom závere pritom museli doťahovať jednogólové manko, zisk bodu však napokon zariadil Maras.
Krásnu sobotu všetkým futbalovým fanúšikom. Vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola Niké ligy, keď sa proti sebe postaví FC Košice a AS Trenčín.
Počas tohto roka sa obe mužstva stretli vo dvoch vystúpeniach, keď po úvodnom víťazstve Košíc 2:0 si triumf pripísal aj Trenčín, tentokrát v pomere 3:0.
Počas tohto roka sa obe mužstva stretli vo dvoch vystúpeniach, keď po úvodnom víťazstve Košíc 2:0 si triumf pripísal aj Trenčín, tentokrát v pomere 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body