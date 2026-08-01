Slovensko otočilo zápas z 3:8 a postúpilo do elity. Bejzbalisti si vybojovali A-kategóriu ME

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. aug 2026 o 15:04
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Tréner Šišolák priviedol tím k šiestim výhrám v šiestich zápasoch.

ME v bejzbale B-kategória

Poľsko - Slovensko 8:9 po extra inningu


Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A-kategórie majstrovstiev Európy. V sobotnom finále „béčka“ v meste Vroclav zdolali domáce Poľsko až po extra inningu 9:8, keď dokázali otočiť skóre z 3:8.

Na budúci rok tak budú účinkovať medzu elitou.

Poliaci sa počas stretnutia presadili štyrmi homerunmi a postupne si vybudovali výrazný náskok.

Slovenskí reprezentanti sa však nevzdali. V dohrávke ôsmej zmeny rozbehli obrat, sériou úspešných odpalov vyrovnali na 8:8 a poslali súboj do extra inningu.

Rozhodnutie priniesla desiata zmena a víťazným odpalom ukončil zápas Matej Škerlec. Reprezentanti SR tak zavŕšili obrat a po triumfe 9:8 si zabezpečili účasť medzi európskou elitou.

Tréner Matej Šišolák priviedol tím k šiestim víťazstvám v šiestich dueloch.

V skupine jeho zverenci predtým vyhrali postupne nad Litvou (11:1), Poľskom (11:9), Írskom (11:0), Ukrajinou (8:6) a napokon aj Nórskom (16:0).

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    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovensko otočilo zápas z 3:8 a postúpilo do elity. Bejzbalisti si vybojovali A-kategóriu ME
    dnes 15:04
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