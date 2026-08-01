Slovensko otočilo zápas z 3:8 a postúpilo do elity. Bejzbalisti si vybojovali A-kategóriu ME

ME v bejzbale B-kategória
Poľsko - Slovensko 8:9 po extra inningu
Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A-kategórie majstrovstiev Európy. V sobotnom finále „béčka“ v meste Vroclav zdolali domáce Poľsko až po extra inningu 9:8, keď dokázali otočiť skóre z 3:8.
Na budúci rok tak budú účinkovať medzu elitou.
Poliaci sa počas stretnutia presadili štyrmi homerunmi a postupne si vybudovali výrazný náskok.
Slovenskí reprezentanti sa však nevzdali. V dohrávke ôsmej zmeny rozbehli obrat, sériou úspešných odpalov vyrovnali na 8:8 a poslali súboj do extra inningu.
Rozhodnutie priniesla desiata zmena a víťazným odpalom ukončil zápas Matej Škerlec. Reprezentanti SR tak zavŕšili obrat a po triumfe 9:8 si zabezpečili účasť medzi európskou elitou.
Tréner Matej Šišolák priviedol tím k šiestim víťazstvám v šiestich dueloch.
V skupine jeho zverenci predtým vyhrali postupne nad Litvou (11:1), Poľskom (11:9), Írskom (11:0), Ukrajinou (8:6) a napokon aj Nórskom (16:0).