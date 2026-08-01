ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
01.08.2026 o 18:00
2. kolo
Slovan Bratislava
1:0
(1:0)
45' minúta
Prestávka
Podbrezová
Prehľad
Góly: 7. Ibrahim (Matsuoka). ŽK: 16. Ignatenko (SBA). Rozhodca: Dzivjak – Ferenc, Zemko.
Prenos
Slovan v prvom polčase výrazne herne dominoval a v 7. minúte aj skóroval, presadil sa Ibrahim.
Druhý polčas sa začne o 19:05.
Druhý polčas sa začne o 19:05.
45+4
Prvý polčas sa skončil.
45+4
Z päťky hlavičkoval Ignatenko a Trnovský na bránkovej čiare chytil gól!
45+3
Maroš sa pretláčal cez Lamprehta a ešte získal roh.
45+3
Lampreht na moment získal loptu, no hneď ju pre nepresnú prihrávku stratil.
45+1
Deml predĺžil center mimo pokutové územie, následne centroval pred bránu Maroš, no odvrátiť sa podarilo Miljaničovi.
45+1
Matsuoka získal rohový kop.
45
Nadstavený čas: 3 minúty.
45
Rusnák vyhral osobný súboj, ale Miljaniča nenašiel.
44
Belasí vhadzujú v strede poľa, Podbrezová si zatiaľ nevie rady, ako by sa presadila v útočnej fáze.
41
Kiangovi sa otvoril priestor v strede ihriska tak to skúsil strelou tesne spoza šestnástky, Trnovský loptu vyboxoval.
39
Maroš centroval z priameho kopu na zadnú žrď, no tú minul a loptu nikto nezasiahol.
37
Hra je prerušená, ošetrovaný je Ignatenko.
37
Slovanisti blokujú všetky prihrávky a centre Podbrezovej, ktoré smerujú do pokutového územia.
36
Rohový kop Slovana sa skončil ofenzívnym faulom Ignatenka.
35
Výborná strela Medveděva z voleja z hranice vápna a úspešný zákrok Trnovského!
34
Kianga neúspešne pretláčal loptu na Matsuoku v pokutovom území.
33
Matsuoka sa dostal k odrazenej lopte a nastrelil súpera na hranici šestnástky.
32
Belasí zapájajú do kombinácie aj Takáča, hru majú pevne vo svojich rukách.
31
Kianga neprešiel cez hráča, tak hľadal spätnou prihrávkou Medveděva, vystihol to však Deml.
29
Trnovský mal šťastie, lopta sa mu dostala od nohy a následne musel hasiť pred dobiedzajúcim Grigerom.
27
Krátka prestávka na občerstvenie.
26
Lopta prepadla až ku Kiangovi, ktorý si ju dal na ľavačku, no následne trafil iba hráča pred sebou.
24
Pokus o prihrávku na Grigera ten už ale loptu na hracej ploche nestihol.
22
Hráči Slovana kontrolujú zápas.
21
Kozlovského center do ohňa odhlavičkoval Luka.
20
Medveděvovu spätnú prihrávku odvrátil Luka na rohový kop.
19
Pasáž, v ktorej kombinuje Podbrezová, síce na útočnej polovici, ale ďaleko od šestnástky.
18
Ďalšiu možnosť mal Griger, no zakončil mimo troch žrdí.
17
Belasí operujú v šestnástke a sú nebezpeční. Maroša stihli hostia v poslednej chvíli zablokovať.
16
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Danylo Ignatenko).
15
Ignatenko si nerozumel s Ibrahimom, následne musel faulovať a vidí žltú kartu.
12
Matsuoka si prebral loptu a jeho strela rozvlnila bočnú sieť.
11
Šiler skončil po faule Wimmera na trávniku. Štandardka pre hostí. Tí z nej ale nič nevyťažili.
9
Slovanisti prakticky nepúšťajú súpera k lopte.
7
Slovan dal gól!
Príliš veľa priestoru nechali Podbrezovčania hráčom Slovana. Matsuoka potiahol útok stredom ihriska, prešiel cez brániaceho hráča, nahral RAHIMOVI IBRAHIMOVI, ktorý ešte mal čas na kľučku a prípravu streleckej pozície a potom to napálil nechytateľne pod brvno.
Príliš veľa priestoru nechali Podbrezovčania hráčom Slovana. Matsuoka potiahol útok stredom ihriska, prešiel cez brániaceho hráča, nahral RAHIMOVI IBRAHIMOVI, ktorý ešte mal čas na kľučku a prípravu streleckej pozície a potom to napálil nechytateľne pod brvno.
6
Priamy kop Slovana dokázala Podbrezová pomerne jednoducho odvrátiť.
5
Rýchly protiútok Slovana ťahal Griger, toho poslal k zemi nedovolene Lampreht.
4
Podbrezová vhadzovala, Silagadze centroval z pravej strany a Takáč musel zasiahnuť jednou rukou.
3
Grigerova spätná prihrávka nenašla v šestnástke Kiangu. O malú chvíľu strieľal Ibrahim spoza vápna nepresne.
2
Loptu držia Slovanisti.
1
Úvodný výkop mala Podbrezová, zahrala loptu na útočnú polovicu úmyselne do autu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Medveděv, Marković, Wimmer (C), Kozlovský – Ignatenko – Kianga, Matsuoka, Ibrahim, Maroš – Griger.
Náhradníci: Popović – Gajdoš, Kucharevič, Bajrić, Yirajang, Hofstädter, Mustafić, Martínez.
Tréner: Yaya Touré
FK Železiarne Podbrezová: Trnovský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Rusnák, Chyla, Š. Faško, Deml – Silagadze – Miljanić, Šiler.
Náhradníci: Domaniský – Chrien, Mrvaljevič, Khiminets, Paraj, Saibo, Duraj, Kováčik, Kejval.
Tréner: Štefan Markulík
Rozhodca: Dzivjak – Ferenc, Zemko.
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Medveděv, Marković, Wimmer (C), Kozlovský – Ignatenko – Kianga, Matsuoka, Ibrahim, Maroš – Griger.
Náhradníci: Popović – Gajdoš, Kucharevič, Bajrić, Yirajang, Hofstädter, Mustafić, Martínez.
Tréner: Yaya Touré
FK Železiarne Podbrezová: Trnovský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Rusnák, Chyla, Š. Faško, Deml – Silagadze – Miljanić, Šiler.
Náhradníci: Domaniský – Chrien, Mrvaljevič, Khiminets, Paraj, Saibo, Duraj, Kováčik, Kejval.
Tréner: Štefan Markulík
Rozhodca: Dzivjak – Ferenc, Zemko.
V 2. kole Niké ligy proti sebe nastúpia Slovan Bratislava a Železiarne Podbrezová. Stretnutie sa začína o 18:00.
Pôjde o súboj tímov na prvom, resp. druhom mieste tabuľky a oba tímy sa môžu pochváliť tým, že ako jediné v lige zatiaľ neinkasovali ani jeden gól.
Slovan na úvod zdolal Banskú Bystricu jednoznačne 4:0, o góly sa postupne postarali Bajrič, Kianga, Yirajang a Kucharevič.
Podbrezová si gólmi Šilera a Faška poradila s Michalovcami 2:0.
Pôjde o súboj tímov na prvom, resp. druhom mieste tabuľky a oba tímy sa môžu pochváliť tým, že ako jediné v lige zatiaľ neinkasovali ani jeden gól.
Slovan na úvod zdolal Banskú Bystricu jednoznačne 4:0, o góly sa postupne postarali Bajrič, Kianga, Yirajang a Kucharevič.
Podbrezová si gólmi Šilera a Faška poradila s Michalovcami 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body