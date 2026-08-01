Po agresívnych hákoch dostal lakte na zemi. Čepo v debute v UFC pocítil vlastnú medicínu

Čepo inkasuje údery na zemi.
Čepo inkasuje údery na zemi. (Zdroj: Nova Sport)
Sportnet|1. aug 2026 o 19:41
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Čepo do súboja nastupoval ako favorit.

Slovenský bojovník Vlasto Čepo neuspel na turnaji UFC Fight Night v Belehrade.

V súboji strednej váhy prehral vo svojom debute s Gilbertom Urbinom. Čepo mal pritom skvelú bilanciu v ostatných organizáciách, keď vyhral jedenásť zápasov ukončením v prvom kole.

Tentokrát sa mu to vypomstilo a po skvelom úvode zažil svoju medicínu na vlastnej koži a prehral.

Čepo od úvodných sekúnd nastúpil bez rešpektu a snažil sa na súpera vytvoriť tlak tvrdými hákmi. Pri jednom z útokov však inkasoval presnú kontru prednou rukou, po ktorej sa ocitol na zemi.

Štatistiky zápasu Vlasto Čepo - Gilbert Urbina na UFC Fight Night v Belehrade.
Štatistiky zápasu Vlasto Čepo - Gilbert Urbina na UFC Fight Night v Belehrade. (Autor: SofaScore)

Urbina nezaváhal, okamžite prešiel do útoku na zemi a začal slovenského bojovníka zasypávať údermi lakťami.

Čepo sa pod paľbou nedokázal efektívne brániť a rozhodca duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.

VIDEO: Ukončenie súboja Čepo - Urbina

Pre Čepa išlo o prvý zápas v najprestížnejšej MMA organizácii sveta. Do UFC sa dostal priamo na historický turnaj v Belehrade bez účasti v Contender Series, no debut sa pre neho skončil prehrou.

UFC

    Čepo inkasuje údery na zemi.
    Čepo inkasuje údery na zemi.
    Po agresívnych hákoch dostal lakte na zemi. Čepo v debute v UFC pocítil vlastnú medicínu
    dnes 19:413
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