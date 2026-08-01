Po agresívnych hákoch dostal lakte na zemi. Čepo v debute v UFC pocítil vlastnú medicínu

Slovenský bojovník Vlasto Čepo neuspel na turnaji UFC Fight Night v Belehrade.
V súboji strednej váhy prehral vo svojom debute s Gilbertom Urbinom. Čepo mal pritom skvelú bilanciu v ostatných organizáciách, keď vyhral jedenásť zápasov ukončením v prvom kole.
Tentokrát sa mu to vypomstilo a po skvelom úvode zažil svoju medicínu na vlastnej koži a prehral.
Čepo od úvodných sekúnd nastúpil bez rešpektu a snažil sa na súpera vytvoriť tlak tvrdými hákmi. Pri jednom z útokov však inkasoval presnú kontru prednou rukou, po ktorej sa ocitol na zemi.
Urbina nezaváhal, okamžite prešiel do útoku na zemi a začal slovenského bojovníka zasypávať údermi lakťami.
Čepo sa pod paľbou nedokázal efektívne brániť a rozhodca duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.
VIDEO: Ukončenie súboja Čepo - Urbina
Pre Čepa išlo o prvý zápas v najprestížnejšej MMA organizácii sveta. Do UFC sa dostal priamo na historický turnaj v Belehrade bez účasti v Contender Series, no debut sa pre neho skončil prehrou.