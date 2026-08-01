Kleinovi začali vychádzať kombinácie, no potom prišla rana. Súper ho zničil na zemi už v 2. kole

Slovenský bojovník Ľudovít Klein neuspel na turnaji UFC Fight Night v Belehrade. V súboji ľahkej váhy prehral s Azerbajdžancom Tofiqom Musajevom technickým knokautom v druhom kole.
Pre Kleina ide o prvú prehru od mája 2025, keď podľahol Mateuszovi Gamrotovi.
Úvod zápasu bol pomerne vyrovnaný. Obaja bojovníci stavili najmä na postoj a často využívali low kicky. Musajev nimi od prvých minút cielil na Kleinovu prednú nohu a postupne ju výrazne poškodil.
V druhom kole pokračoval v tlaku, pričom úspešný bol aj v klinčoch. Klein sa napriek tomu niekoľkokrát presadil tvrdou pravou rukou a pokúsil sa zvrátiť vývoj zápasu.
Rozhodujúci moment prišiel necelú minútu pred koncom druhého kola. Musajev najskôr trafil tvrdý úder na telo, následne pridal pravý hák a ďalšie presné údery, po ktorých Slovák padol na zem.
Azerbajdžanec okamžite pokračoval sériou úderov a rozhodca duel v čase 4:07 druhého kola ukončil.
VIDEO: Ukončenie duelu Klein - Musajev
Po výhre si vypýtal súpera z elitnej pätnástky
Musajev v pozápasovom rozhovore poďakoval fanúšikom aj svojmu tímu a pripomenul, koľko úsilia venoval príprave.
„Chcem poďakovať všetkým fanúšikom a svojim trénerom. Trénoval som vo dne v noci. Ako vždy hovorím, vek je len číslo,“ povedal po víťazstve 36-ročný bojovník.
Následne adresoval odkaz priamo prezidentovi UFC Danovi Whiteovi.
„Dana, daj mi niekoho z TOP 15. A daj mi bonus. Poďme!“ vyhlásil Musajev za potlesku divákov.
Pre slovenského bojovníka to bol prvý štart od operácie členka, ktorá ho na niekoľko mesiacov vyradila z akcie. Návrat do klietky mu však nevyšiel podľa predstáv.
Musajev naopak využil cenné víťazstvo naplno a bezprostredne po zápase vyzval vedenie UFC, aby mu pridelilo súpera z TOP 15 ľahkej váhy.