Veľká cena F1 na Silverstone či druhá etapa na Tour de France. Športový program na dnes (5. júl)

Oscar Piastri počas VC Veľkej Británie.
Oscar Piastri počas VC Veľkej Británie. (Autor: REUTERS)
Sportnet|5. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 5. júla. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 5. júla

Futbal

Tenis

  • od 12:00 Wimbledon

Cyklistika

Vodný slalom

  • 10:45 rozjazdy U23 kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
  • 12:24 ženy U23 - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
  • 12:30 muži U23 - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:15 rozjazdy juniori kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:51 juniorky - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:57 juniori - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov

Basketbal

  • 18:00 Slovensko - Kosovo, prvá fáza predkvalifikácie na ME 2029

Formula 1

  • 16:00 Preteky, Veľká cena Veľkej Británie

Hokejbal

  • 14:00 finále - U16, MS do 16 a 18 rokov

  • 17:00 finále - U18, MS do 16 a 18 rokov

Strelectvo

  • 9:00 skeet m+ž - 1. deň kvalifikácie, SP v Lonate

Rýchlostná kanoistika

  • 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
  • 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: nedeľa, 5. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Oscar Piastri počas VC Veľkej Británie.
    Oscar Piastri počas VC Veľkej Británie.
    Veľká cena F1 na Silverstone či druhá etapa na Tour de France. Športový program na dnes (5. júl)
    dnes 00:00
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