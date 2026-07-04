Veľká cena F1 na Silverstone či druhá etapa na Tour de France. Športový program na dnes (5. júl)

Športový program na nedeľu, 5. júla
Futbal
- 22:00 Brazília - Nórsko, osemfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00 Wimbledon
Cyklistika
- 13:55 2. etapa: Tarragona – Barcelona (168,5), Tour de France 2026
Vodný slalom
- 10:45 rozjazdy U23 kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
- 12:24 ženy U23 - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
- 12:30 muži U23 - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:15 rozjazdy juniori kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:51 juniorky - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:57 juniori - finále kajak kros, MS juniorov a do 23 rokov
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Kosovo, prvá fáza predkvalifikácie na ME 2029
Formula 1
- 16:00 Preteky, Veľká cena Veľkej Británie
Hokejbal
- 14:00 finále - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 17:00 finále - U18, MS do 16 a 18 rokov
Strelectvo
- 9:00 skeet m+ž - 1. deň kvalifikácie, SP v Lonate
Rýchlostná kanoistika
- 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
- 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: nedeľa, 5. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.