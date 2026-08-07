Slovenské gymnastky poznajú nomináciu na ME. Kundrátovú čaká už 14. štart

Na augustových majstrovstvách Európy (13. - 16. augusta) v športovej gymnastike žien sa predstaví osemčlenná slovenská výprava.
Barboru Kundrátovú čaká už 14. účasť na kontinentálnom šampionáte. Slovenské farby budú hájiť tri reprezentantky v kategórii junioriek, pätica sa predstaví medzi ženami.
Pre svalové zranenie nevycestuje do Záhrebu Dorota Čurgaiová. O zložení na jednotlivých náradiach rozhodne modelovaná kontrolná súťaž na konci sústredenia v Prievidzi a zdravotný stav niektorých nominovaných.
Kundrátová sa predstaví na kladine a bradlách. Z druhej menovanej disciplíny má bronz z ME 2020 v tureckom Mersine.
Pre 29-ročnú reprezentantku Slovenska je to už 14. účasť na európskom šampionáte, debutovala v roku 2012 a len raz (2019) neštartovala na ME.
Nominácia Slovenska
Ženy: Barbora Kundrátová, Adela Balcová (obe Slávia Gymnastické centrum Bratislava), Nela Ostrihoňová (KŠG Detva), Laura Belicová (KGŠ Trnava), Miriam Keresztesová (GK Nové Zámky)
Juniorky: Lucia Piliarová, Lilly Murínová (obe KŠG Detva), Alica Kanisová (XBS Gymnastics Šamorín)
V doterajšom priebehu sezóny sa predstavila v osmičke súťaží na štyroch podujatiach a na bradlách si vybojovala miestenku na októbrové majstrovstvá sveta v holandskom Rotterdame.
Ženy čaká vo štvrtok 13. augusta kvalifikácia, ktorá určí konečné poradie viacboja a stanoví osmičku pre finále jednotlivkýň na náradiach (limit dve pretekárky na krajinu) a družstiev.
Juniorky vstúpia do diania o deň neskôr (piatok 14. augusta). Finále je na programe cez víkend.