Slovenské gymnastky poznajú nomináciu na ME. Kundrátovú čaká už 14. štart

Barbora Kundrát
Barbora Kundrát (Autor: Facebook/Slovenská gymnastická federácia)
TASR|7. aug 2026 o 12:36
ShareTweet0

Pre svalové zranenie nevycestuje do Záhrebu Dorota Čurgaiová

Na augustových majstrovstvách Európy (13. - 16. augusta) v športovej gymnastike žien sa predstaví osemčlenná slovenská výprava.

Barboru Kundrátovú čaká už 14. účasť na kontinentálnom šampionáte. Slovenské farby budú hájiť tri reprezentantky v kategórii junioriek, pätica sa predstaví medzi ženami.

Pre svalové zranenie nevycestuje do Záhrebu Dorota Čurgaiová. O zložení na jednotlivých náradiach rozhodne modelovaná kontrolná súťaž na konci sústredenia v Prievidzi a zdravotný stav niektorých nominovaných.

Kundrátová sa predstaví na kladine a bradlách. Z druhej menovanej disciplíny má bronz z ME 2020 v tureckom Mersine.

Pre 29-ročnú reprezentantku Slovenska je to už 14. účasť na európskom šampionáte, debutovala v roku 2012 a len raz (2019) neštartovala na ME.

Nominácia Slovenska

Ženy: Barbora Kundrátová, Adela Balcová (obe Slávia Gymnastické centrum Bratislava), Nela Ostrihoňová (KŠG Detva), Laura Belicová (KGŠ Trnava), Miriam Keresztesová (GK Nové Zámky)

Juniorky: Lucia Piliarová, Lilly Murínová (obe KŠG Detva), Alica Kanisová (XBS Gymnastics Šamorín)

V doterajšom priebehu sezóny sa predstavila v osmičke súťaží na štyroch podujatiach a na bradlách si vybojovala miestenku na októbrové majstrovstvá sveta v holandskom Rotterdame.

Ženy čaká vo štvrtok 13. augusta kvalifikácia, ktorá určí konečné poradie viacboja a stanoví osmičku pre finále jednotlivkýň na náradiach (limit dve pretekárky na krajinu) a družstiev.

Juniorky vstúpia do diania o deň neskôr (piatok 14. augusta). Finále je na programe cez víkend.

Ostatné športy

    Barbora Kundrát
    Barbora Kundrát
    Slovenské gymnastky poznajú nomináciu na ME. Kundrátovú čaká už 14. štart
    dnes 12:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenské gymnastky poznajú nomináciu na ME. Kundrátovú čaká už 14. štart