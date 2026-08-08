Mladí Slováci oslavujú zisk medaily. V ľubovoľnej malokalibrovke uspeli v súťaži družstiev

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2026 o 11:39
ShareTweet0

Slovensko reprezentovalo trio Adrián Pavlík, Lukáš Horínek a David Harrer.

Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na ME do 23 rokov v poľskej Vroclavi bronzové medaily v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 m.

Trio Adrián Pavlík, Lukáš Horínek, David Harrer dosiahlo v kvalifikácii nástrel 1722,67 bodu.

Majstrami Európy sa stali Švédi Victor Lindgren, Jesper Johansson, Frans Rasmusson výkonom 1750,84 b.

Striebro vybojovali Ukrajinci Kyrylo Buchajcev, Ivan Tkalenko, Oleksij Vjačin (1731,74).

Pre Slovensko je to tretí cenný kov vo Vroclavi. Miroslava Hocková získala zlato v skeete a Martin Horváth bol strieborný v disciplíne skeet solo.

Ostatné športy

    Saimoni Vunilagi.
    Saimoni Vunilagi.
    Japonsko zažíva najhorúcejšie leto. Slnko zabilo statného hráča rugby
    dnes 16:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Mladí Slováci oslavujú zisk medaily. V ľubovoľnej malokalibrovke uspeli v súťaži družstiev