Mladí Slováci oslavujú zisk medaily. V ľubovoľnej malokalibrovke uspeli v súťaži družstiev

Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na ME do 23 rokov v poľskej Vroclavi bronzové medaily v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 m.
Trio Adrián Pavlík, Lukáš Horínek, David Harrer dosiahlo v kvalifikácii nástrel 1722,67 bodu.
Majstrami Európy sa stali Švédi Victor Lindgren, Jesper Johansson, Frans Rasmusson výkonom 1750,84 b.
Striebro vybojovali Ukrajinci Kyrylo Buchajcev, Ivan Tkalenko, Oleksij Vjačin (1731,74).
Pre Slovensko je to tretí cenný kov vo Vroclavi. Miroslava Hocková získala zlato v skeete a Martin Horváth bol strieborný v disciplíne skeet solo.