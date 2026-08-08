Vyvrcholenie ženskej Tour aj MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (9. august)

Fotka z Tour de France Femmes 2026.
Fotka z Tour de France Femmes 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|9. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 9. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 9. augusta

Futbal

  • 17:00 MŠK Žilina - MFK Skalica, 3. kolo Niké ligy

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B – FC ŠTK 1914 Šamorín, 3. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 MŠK Žilina B – FK Pohronie, 3. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 SK Slavia Praha – FK Pardubice, 3. kolo českej ligy
  • 17:00 FK Jablonec – 1. FC Slovácko, 3. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava, 3. kolo českej ligy
  • 20:00 SK Artis Brno – SK Sigma Olomouc, 3. kolo českej ligy

Hokej

Cyklistika

  • 13:35 7. etapa: Wieliczka – Wieliczka (12,4 km) Okolo Poľska

  • 16:10 9. etapa: Nice – Nice (99,2 km), Tour de France ženy

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Atletika

  • 3:00 finálové bloky, MS do 20 rokov v Eugene
  • 21:05 finálové bloky, MS do 20 rokov v Eugene

Vodný slalom

  • 8:30 kvalifikácia krátky slalom, finále EP juniorov v Čunove
  • 14:30 finálové jazdy, finále EP juniorov v Čunove

  • 10:00 kajak kros junioriek a juniorov - individuálne a vyraďovacie jazdy, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
  • 10:00 kajak kros žien a mužov do 23 rokov - individuálne a vyraďovacie jazdy, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale

Streľba

  • 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave

Športové lezenie

  • 9:00 semifinále lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
  • 18:00 finále lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)

Hádzaná

  • 10:45 finále a zápasy o umiestnenie, MS hráčok do 18 rokov

  • 12:00 finále a zápasy o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, Veľká cena Veľkej Británie

TV program: Sobota, 8. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Fotka z Tour de France Femmes 2026.
    Fotka z Tour de France Femmes 2026.
    Vyvrcholenie ženskej Tour aj MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (9. august)
    dnes 00:00
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