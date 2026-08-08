Vyvrcholenie ženskej Tour aj MS v atletike do 20 rokov. Športový program na dnes (9. august)

Športový program na nedeľu, 9. augusta
Futbal
- 17:00 MŠK Žilina - MFK Skalica, 3. kolo Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B – FC ŠTK 1914 Šamorín, 3. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B – FK Pohronie, 3. kolo MONACObet ligy
- 15:00 SK Slavia Praha – FK Pardubice, 3. kolo českej ligy
- 17:00 FK Jablonec – 1. FC Slovácko, 3. kolo českej ligy
- 17:00 FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava, 3. kolo českej ligy
- 20:00 SK Artis Brno – SK Sigma Olomouc, 3. kolo českej ligy
Hokej
- 1:00 Slovensko/USA - Kanada/Fínsko,finále Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:35 7. etapa: Wieliczka – Wieliczka (12,4 km) Okolo Poľska
- 16:10 9. etapa: Nice – Nice (99,2 km), Tour de France ženy
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 3:00 finálové bloky, MS do 20 rokov v Eugene
- 21:05 finálové bloky, MS do 20 rokov v Eugene
Vodný slalom
- 8:30 kvalifikácia krátky slalom, finále EP juniorov v Čunove
- 14:30 finálové jazdy, finále EP juniorov v Čunove
- 10:00 kajak kros junioriek a juniorov - individuálne a vyraďovacie jazdy, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
- 10:00 kajak kros žien a mužov do 23 rokov - individuálne a vyraďovacie jazdy, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
Streľba
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave
Športové lezenie
- 9:00 semifinále lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
- 18:00 finále lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
Hádzaná
- 10:45 finále a zápasy o umiestnenie, MS hráčok do 18 rokov
- 12:00 finále a zápasy o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, Veľká cena Veľkej Británie
TV program: Sobota, 8. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.