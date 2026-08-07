Slováci zabojujú o medailu na Hlinka Gretzky Cupe. Športový program na dnes (8. august)

Momentka zo zápasu Kanada - Slovensko.
Momentka zo zápasu Kanada - Slovensko. (Autor: hlinkagretzkycup.ca)
Sportnet|8. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 8. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 8. augusta

Futbal

  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno, 3. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Niké ligy
  • 20:30 FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica, 3. kolo Niké ligy

  • 16:00 FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 3. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Humenné – MFK Zvolen, 3. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Bytča – FK Inter Bratislava, 3. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom – OFK Dynamo Malženice, 3. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC Slovan Galanta – FC Petržalka, 3. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 FC Zlín – Bohemians Praha 1905, 3. kolo českej ligy
  • 17:00 FK Teplice – FC Viktoria Plzeň, 3. kolo českej ligy
  • 20:00 FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha, 3. kolo českej ligy

  • 16:00 Brighton - AS Rím, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 17:00 Schalke 04 - Atalanta Bergamo, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 20:30 Real Betis - AFC Bournemouth, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 20:30 Spartak Myjava – KKS Czarni Sosnowiec, finále žien miniturnaja 2. predkola Ligy majstrov

Hokej

Cyklistika

  • 13:20 6. etapa: Bukovina Resort – Bukowina Tatrzaňska (126 km), Okolo Poľska

  • 13:55 8. etapa: Sisteron – Nice (171,9 km), Tour de France ženy

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Atletika

  • 2:00 finále a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene
  • 19:00 finále a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene

  • 9:00 brífing pred odchodom slovenskej výpravy na ME v Birminghame /Dom športu v Bratislave/

Vodný slalom

  • 8:30 kvalifikácia, finále EP juniorov v Čunove
  • 15:00 finálové jazdy, finále EP juniorov v Čunove

  • 10:00 C1 junioriek a juniorov - semifinále a finále, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
  • 10:00 C1 žien a mužov do 23 rokov - semifinále a finále, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale

Streľba

  • 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave

Plávanie

  • 10:30 Brífing so slovenskými bazénovými plavcami pred ME v Paríži /Mestská plaváreň Pasienky, Bratislava/

Športové lezenie

  • 9:00 kvalifikácia lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
  • 16:00 kvalifikácia speed m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
  • 20:00 finále speed m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)

Plavecké športy

  • 10:00 diaľkové plávanie miešaná štafeta na 4×1500 m, ME v Paríži
  • 13:30 extrémne skoky do vody ženy 20 m, ME v Paríži
  • 16:00 extrémne skoky do vody muži 20 m, ME v Paríži

Moderný päťboj

  • 13:30 finále žien, ME v Istanbule
  • 17:00 finále mužov, ME v Istanbule

TV program: Sobota, 8. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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