Slováci zabojujú o medailu na Hlinka Gretzky Cupe. Športový program na dnes (8. august)

Športový program na sobotu, 8. augusta
Futbal
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno, 3. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Niké ligy
- 20:30 FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica, 3. kolo Niké ligy
- 16:00 FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 3. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Humenné – MFK Zvolen, 3. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Bytča – FK Inter Bratislava, 3. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom – OFK Dynamo Malženice, 3. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC Slovan Galanta – FC Petržalka, 3. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC Zlín – Bohemians Praha 1905, 3. kolo českej ligy
- 17:00 FK Teplice – FC Viktoria Plzeň, 3. kolo českej ligy
- 20:00 FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha, 3. kolo českej ligy
- 16:00 Brighton - AS Rím, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 Schalke 04 - Atalanta Bergamo, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Real Betis - AFC Bournemouth, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 Spartak Myjava – KKS Czarni Sosnowiec, finále žien miniturnaja 2. predkola Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 Kanada - Fínsko, semifinále Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone
- 3:00 Švajčiarsko - USA, zápas o 5. miesto Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone
- 20:00 Slovensko - Fínsko, zápas o 3. miesto Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 22:00 Švédsko - Nemecko, zápas o 7. miesto Hlinka Gretzky Cup do 18 rokov v Edmontone
Cyklistika
- 13:20 6. etapa: Bukovina Resort – Bukowina Tatrzaňska (126 km), Okolo Poľska
- 13:55 8. etapa: Sisteron – Nice (171,9 km), Tour de France ženy
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 2:00 finále a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene
- 19:00 finále a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene
- 9:00 brífing pred odchodom slovenskej výpravy na ME v Birminghame /Dom športu v Bratislave/
Vodný slalom
- 8:30 kvalifikácia, finále EP juniorov v Čunove
- 15:00 finálové jazdy, finále EP juniorov v Čunove
- 10:00 C1 junioriek a juniorov - semifinále a finále, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
- 10:00 C1 žien a mužov do 23 rokov - semifinále a finále, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
Streľba
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave
Plávanie
- 10:30 Brífing so slovenskými bazénovými plavcami pred ME v Paríži /Mestská plaváreň Pasienky, Bratislava/
Športové lezenie
- 9:00 kvalifikácia lead m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
- 16:00 kvalifikácia speed m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
- 20:00 finále speed m+ž, World Climbing Europe Series (Žilina)
Plavecké športy
- 10:00 diaľkové plávanie miešaná štafeta na 4×1500 m, ME v Paríži
- 13:30 extrémne skoky do vody ženy 20 m, ME v Paríži
- 16:00 extrémne skoky do vody muži 20 m, ME v Paríži
Moderný päťboj
- 13:30 finále žien, ME v Istanbule
- 17:00 finále mužov, ME v Istanbule
TV program: Sobota, 8. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.