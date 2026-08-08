ONLINE: FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
08.08.2026 o 20:30
3. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Pacák, Vitko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MFK Dukla Banská Bystrica.
Trnava otvorila sezónu domácou remízou 1:1 so Skalicou, no následne uspela na novom štadióne Komárna, keď vyhrala 2:1.
Banská Bystrica po návrate do najvyššej súťaže stále čaká na prvý bod a taktež ešte aj na prvý gól. V úvodnom zápase sezóny totiž doma podľahla majstrovskému Slovanu Bratislava 0:4 a neuspela ani v Dunajskej Strede, keď prehrala 0:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Trnavčania.
Trnava otvorila sezónu domácou remízou 1:1 so Skalicou, no následne uspela na novom štadióne Komárna, keď vyhrala 2:1.
Banská Bystrica po návrate do najvyššej súťaže stále čaká na prvý bod a taktež ešte aj na prvý gól. V úvodnom zápase sezóny totiž doma podľahla majstrovskému Slovanu Bratislava 0:4 a neuspela ani v Dunajskej Strede, keď prehrala 0:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Trnavčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body