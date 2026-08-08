Japonsko zažíva najhorúcejšie leto. Slnko zabilo statného hráča rugby

Fidžijský ragbista Saimoni Vunilagi z japonského profesionálneho tímu Kjúšú KV zomrel po tom, čo ho previezli po kolapse do nemocnice s príznakmi zodpovedajúcimi ťažkému úpalu.
Dvadsaťšesťročný Vunilagi bol prevezený do nemocnice v japonskom meste Fukuoka po tímovom tréningu v pondelok a zomrel v piatok ráno. Teploty vo Fukuoke v pondelok dosiahli maximum 35 stupňov Celzia.
Vunilagi, útočník zo zadného radu, ktorý meral 196 cm a vážil 117 kg, navštevoval univerzitu v Japonsku a svoju profesionálnu kariéru začal v roku 2023.
"Hráči, personál a všetci spolupracovníci tímu sú touto náhlou správou zdrvení,“ uviedol klub vo vyhlásení.
"Hoci sa Saimoni len nedávno pripojil k tímu Kjúšú KV, jeho štedrý duch a silný štýl hry vzbudili veľké nádeje pre jeho prínos v nadchádzajúcej sezóne. Pokorne sa modlíme za pokoj jeho duše a vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho pozostalej rodine.“
Japonsko prežíva najhorúcejšie leto v histórii meraní a niektoré časti krajiny v posledných týždňoch presiahli teplotu 40 stupňov Celzia.
Podľa agentúry pre hasičov a katastrofy bolo medzi 20. a 26. júlom prevezených do nemocnice takmer 18 600 ľudí s úpalom, pričom 45 z nich bolo po príchode vyhlásených za mŕtvych.
Japonsko každoročne eviduje približne 1 300 úmrtí súvisiacich s teplom. Cieľom je do roku 2030 tento počet znížiť na polovicu.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zvyšujú frekvenciu a intenzitu extrémnych horúčav v Japonsku a inde.
Najvyššia zaznamenaná teplota v krajine bola 41,8 stupňov Celzia. 5. augusta 2025 v Isesaki, severne od Tokia.