Bátovská Fialková štartuje v pretekoch s hromadným štartom. Športový program na dnes (21. december)

Športový program na nedeľu, 21. december
Futbal
- 17:30 Aston Villa - Manchester United, 17. kolo Premier League
- 15:30 FSV Mainz - FC St. Pauli, 15. kolo Bundesligy
- 17:30 1. FC Heidenheim - Bayern Mníchov,
15. kolo Bundesligy
- 12:30 Cagliari Calcio - AC Pisa, 16. kolo Serie A
- 15:00 US Sassuolo - FC Turín, 16. kolo Serie A
- 18:00 ACF Fiorentina - Udinese Calcio, 16. kolo Serie A
- 20:45 FC Janov - Atalanta Bergamo, 16. kolo Serie A
- 14:00 FC Girona - Atletico Madrid, 17. kolo La Ligy
- 16:15 CF Villarreal - FC Barcelona, 17. kolo La Ligy
- 18:30 Elche CF - Rayo Vallecano, 17. kolo La Ligy
- 21:00 Real Betis - Getafe CF, 17. kolo La Ligy
- 20:00 Maroko - Komory, skupina A, Africký pohár národov
Hokej
- 0:00 Florida Panthers - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Nashville Predators - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Seattle Kraken, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights, NHL
- 19:00 Detroit Red Wings - Washington Capitals, NHL
- 15:00 HK Dukla Michalovce - HK Poprad, 31. kolo Tipsport ligy
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 31. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš, 31. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Prešov, 31. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava, 31. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 31. kolo Tipsport ligy
- 15:00 HK Gladiators Trnava - MHA Martin, 28. kolo Tipos SHL
- 16:00 TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica, 28. kolo Tipos SHL
- 16:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom, 28. kolo Tipos SHL
- 17:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky, 28. kolo Tipos SHL
- 17:00 HC 19 Humenné - HK TAM Levice, 28. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK Detva - HK Skalica, 28. kolo Tipos SHL
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, 32. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 32. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 32. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera, 32. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 32. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 32. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, 32. kolo českej extraligy
Šípky
Biatlon
- 12:15 preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand
- 14:45 preteky s hromadným štartom mužov na 15 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand
Alpské lyžovanie
- 11:00 super-G ženy, SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 10:00 obrovský slalom 1. kolo muži, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 obrovský slalom 2. kolo muži, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 10:15 kvalifikácia, ženy SP v Engelbergu
- 11:30 hlavná súťaž, ženy SP v Engelbergu
- 14:30 kvalifikácia, SP v Engelbergu
- 16:00 hlavná súťaž, SP v Engelbergu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 22:30 Osaka Bluteon - Perugia, finále MS klubov
Plávanie
- 9:00 MSR v krátkom bazéne
Boby
- 14:00 dvojboby ženy, SP v Sigulde
TV program: nedeľa, 21. december
