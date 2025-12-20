Bátovská Fialková štartuje v pretekoch s hromadným štartom. Športový program na dnes (21. december)

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: TASR)
21. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 21. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 21. december

Futbal

  • 17:30 Aston Villa - Manchester United, 17. kolo Premier League

  • 15:30 FSV Mainz - FC St. Pauli, 15. kolo Bundesligy
  • 17:30 1. FC Heidenheim - Bayern Mníchov,
    15. kolo Bundesligy

  • 12:30 Cagliari Calcio - AC Pisa, 16. kolo Serie A
  • 15:00 US Sassuolo - FC Turín, 16. kolo Serie A
  • 18:00 ACF Fiorentina - Udinese Calcio, 16. kolo Serie A
  • 20:45 FC Janov - Atalanta Bergamo, 16. kolo Serie A

  • 14:00 FC Girona - Atletico Madrid, 17. kolo La Ligy
  • 16:15 CF Villarreal - FC Barcelona, 17. kolo La Ligy
  • 18:30 Elche CF - Rayo Vallecano, 17. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Betis - Getafe CF, 17. kolo La Ligy

  • 20:00 Maroko - Komory, skupina A, Africký pohár národov

Hokej 

  • 0:00 Florida Panthers - St. Louis Blues, NHL
  • 1:00 Nashville Predators - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Seattle Kraken, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights, NHL
  • 19:00 Detroit Red Wings - Washington Capitals, NHL

  • 15:00 HK Dukla Michalovce - HK Poprad, 31. kolo Tipsport ligy
  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 31. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš, 31. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Prešov, 31. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava, 31. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 31. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 HK Gladiators Trnava - MHA Martin, 28. kolo Tipos SHL
  • 16:00 TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica, 28. kolo Tipos SHL
  • 16:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom, 28. kolo Tipos SHL
  • 17:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky, 28. kolo Tipos SHL
  • 17:00 HC 19 Humenné - HK TAM Levice, 28. kolo Tipos SHL
  • 17:00 HK Detva - HK Skalica, 28. kolo Tipos SHL

  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, 32. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 32. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 32. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera, 32. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 32. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 32. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, 32. kolo českej extraligy

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 11. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 11. deň, MS

Biatlon

  • 12:15 preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand

  • 14:45 preteky s hromadným štartom mužov na 15 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand

Alpské lyžovanie

Skoky na lyžiach

  • 10:15 kvalifikácia, ženy SP v Engelbergu
  • 11:30 hlavná súťaž, ženy SP v Engelbergu

  • 14:30 kvalifikácia, SP v Engelbergu
  • 16:00 hlavná súťaž, SP v Engelbergu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Volejbal

  • 22:30 Osaka Bluteon - Perugia, finále MS klubov

Plávanie

  • 9:00 MSR v krátkom bazéne

Boby

  • 14:00 dvojboby ženy, SP v Sigulde
TV program: nedeľa, 21. december
Ostatné športy

    dnes 00:00
