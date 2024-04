Nitrania zdvihli nad hlavu majstrovský pohár. Bubela: Oslavy budú trvať donekonečna (Sportnet podcast)

Vitajte pri počúvaní Sportnet noviniek, ranného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas uplynulého dňa v športovom svete stalo.

Nitra oslavuje druhý titul

Hokejisti HK Nitra sa stali majstrami Tipos extraligy v sezóne 2023/24. V štvrtom finálovom stretnutí play off zdolali Spišskú Nová Ves 2:1 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:0 na zápasy.

Víťazný gól zaznamenal v 62. minúte Miloš Bubela. "Nevnímam seba ako hrdinu, bol to výkon celého tímu. Všetky zápasy, série sme boli všetci spolu, preto sme to dotiahli sem.

Zápasy boli tesné, dnes sme sa veľmi natrápili, ale dali sme to. Oslavy budú asi trvať donekonečna, je to neskutočné,” povedal hneď po zápase Bubela. Pre "corgoňov" je to druhý slovenský titul v histórii.

Viac k téme: