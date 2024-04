Z predkola až na samotný vrchol. Nitra oslavuje druhý titul v histórii

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Bola to zvláštna sezóna. Podceňovali nás právom, základná časť bola rozkolísaná, ale potom sme sa naučili hrať play off. Zomkli sme sa ako kolektív a to rozhodlo."

Vlastimil Wojnar: "Urobili sme nejaké zmeny, ale Nitra to zvládla perfektne. Treba jej pogratulovať, titul si zaslúži."

Miloš Bubela, autor rozhodujúceho gólu: "Nevnímam seba ako hrdinu, bol to výkon celého tímu. Všetky zápasy, série sme boli všetci spolu, preto sme to dotiahli sem. Zápasy boli tesné, dnes sme sa veľmi natrápili, ale dali sme to. Oslavy budú asi trvať donekonečna, je to neskutočné."

Libor Kašík, brankár Nitry: "Sú to neopísateľné emócie, pretože pred rokom a pol, keď som prišiel, tak sme boli úplne na dne a teraz sme úplne na najvyššom strope. S touto skvelou atmosférou je to skvelé, užívam si to a sme kúsok od toho, aby štadión spadol."

zdroj: JOJ Šport, TASR/