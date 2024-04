Boli na dne tabuľky, nevyhli sa kríze. Nitrianskej ceste za titulom veril málokto

Úvod základnej časti aj jej koniec "corgoňom" nevyšiel podľa predstáv a Nitrania sa museli "prehrýzť" do štvrťfinále play off cez predkolo.

V pozícii obhajcu vstúpili do sezóny Košice. "Oceliari" mali v čase štartu ligovej sezóny za sebou už štyri stretnutia v Lige majstrov, v ktorej napokon nedokázali získať ani bod a po šiestich prehrách skončili poslední v základnej skupine.

V domácej súťaži mal obhajca titulu výborný záver októbra a celý november. Košičania vyhrali od 20. októbra do 26. novembra až 10 z 11 duelov a v tabuľke sa posunuli na vrchné priečky.

Následne však prišla herná i výsledková kríza, počas ktorej zverenci Dana Cemana naplno bodovali v 10 dueloch do konca kalendárneho roka 2023 iba raz.

V dramatickom závere základnej časti sa umiestnili na štvrtej priečke a vo štvrťfinále si poradili 4:0 na zápasy so Slovanom Bratislava.

V semifinálovej sérii so Spišskou Novou Vsou nedokázali Košičania ani raz uspieť na ľade Spišiakov, ktorí zúročili výhodu domáceho prostredia a v siedmom stretnutí spečatili historický postup do finále.

Nitra zažila rozprávkovú sezónu

Po krátkych oslavách ich už o necelé tri dni čakal vstup do série s Nitrou a tá zasadila svojmu súperovi dvojitý úder v podobe dvoch prehier na Spiši, čo tretí tím základnej časti zrazilo na kolená.

Nitra pritom dokázala uspieť iba v jednom z úvodných siedmich duelov ročníka a spadla až na samé dno extraligovej tabuľky. Od neho sa postupne dokázala odraziť výbornými výkonmi v októbri, resp. v novembri.

Mužstvu trénera Antonína Stavjaňu vyšiel aj vstup do kalendárneho roka, no tesne pred vyraďovacou fázou "corgoni" upadli do výsledkovej krízy.