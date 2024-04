Takýto príbeh v play-off ešte nikto nevidel. Súperov sme uvarili, vravel Buček

NITRA. Nitra žila v stredu hokejom. Ľudia sedeli na schodoch, tlačili sa v bufetoch a podaktorí si doniesli vlastné rybárske stoličky. Množstvo fanúšikov v bielo-modrých dresoch spolu so skupinkou priaznivcov Spišskej Novej Vsi výrazne prevýšilo kapacitu malého nitrianskeho štadióna. Každý chcel vidieť finálové oslavy. Nitra sa naposledy tešila z titulu v Tipos extralige pred ôsmimi rokmi. Teraz sa však mohla radovať na domácom štadióne. Hokejisti spod Zobora zdolali Spišskú Novú Ves 4:0 na zápasy. Posledné stretnutie vyhrali 2:1 po predĺžení.

Zapli neskoro V prvých minútach však boli domáci hráči zakríknutí. „Čo robia?“ pýtali sa prekvapení domáci fanúšikovia. Zverenci Antonína Stavjaňu však čoskoro preradili na vyšší výkonnostný stupeň a na brankára Filipa Suráka išla jedna strela za druhou. Hráči Spišskej Novej Vsi si však pozorne strážili priestor pred bránkou. Odrazené puky väčšinou skončili na hokejkách hostí. „Takto sme mali hrať od začiatku série a dnes by sa Nitra určite ešte netešila. Bohužiaľ, zapli sme neskoro,“ lamentoval brankár hostí po zápase.

Bezgólové skóre vydržalo veľmi dlho, takmer až do konca. Hrdinom Nitry mohol byť Samuel Buček, ktorý päť minút pred koncom riadneho hracieho času strelil svoj desiaty gól v play off. Titul už bol veľmi blízko. Lenže hostia odvolali brankára a Todd Burgess poslal zápas do predĺženia. „Dnes sme si povedali, že nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Boli sme krôčik od toho, aby sme to v poslednej minúte otočili. Bortňáka mal obrovskú šancu, ale nedal. Do predĺženia sme šli s rovnakým štýlom a taktikou,“ hodnotil po zápase tréner hostí Vlastimil Wojnar.

Majstrovský gól nevidel Nitra v predĺžení spoznala nového hrdinu. Štadión rozjasal Miloš Bubela, keď aj s prispením obrancu Ališauskasa dostal puk za chrbát brankára Suráka. „Vyrazil som puk niekomu z našich do korčule a zapadol k tyčke. Myslím si, že to bol taký klinec do rakvy po všetkých góloch, ktoré sme dostali v tejto sérii,“ smutne poznamenal brankár hostí. Strelec víťazného gólu puk poriadne nevidel. „Presne takto padajú majstrovské góly,“ pousmial sa. VIDEO: Zlatý gól Nitry

„Bol to výkon celého tímu. Všetky zápasy a série sme to boli my všetci dokopy a presne preto sme to dotiahli sem. Dnes sme sa veľmi natrápili, ale nakoniec sme to zvládli,“ dodal Bubela. Mezei chce hrať ďalej Kapitán Branislav Mezei už vopred avizoval, že do Nitry chce priviesť druhý titul. Mnohí fanúšikovia ho považujú za nitriansku legendu. „Nevnímam to takto. Každý spravil svoju prácu. Ja som rád, že som bol súčasťou mužstva, ktoré vyhralo tituly, to je všetko,“ povedal štyridsaťtriročný obranca. Mezei patril k dvojici hráčov, ktorí oslavovali titul aj pre ôsmimi rokmi. Víťazstvo v sérii však vtedy dosiahli na ľade súpera v Banskej Bystrci.

„Neviem, či takýto príbeh, ako sme predviedli v tomto play-off, vôbec existuje. Čiže určite to bolo emotívnejšie,“ porovnal obranca, ktorý naznačil, že s hokejom v Nitre by rád pokračoval. Ďalší z hráčov bol útočník Filip Bajtek. „Oba tituly sú výnimočné. Rozdiel je v tom, že teraz si to môžeme užiť doma s fanúšikmi. Je to vzácne, pretože Nitra žije hokejom,“ prezradil tridsaťtriročný rodák z Třinca.

Tréneri to točili Najužitočnejším hráčom play off sa stal útočník Samuel Buček. Ocenenie Zlatá korčuľa získal už tretíkrát v kariére, predtýml v sezónach 2018/19 a 2021/22, pričom v oboch prípadoch s "corgoňmi" v boji o titul neuspel. „Klobúk dole pred našimi trénermi. Využili všetky štyri lajny v každej sérii a to bolo kľúčové. Každý mal svoju rolu. Od začiatku play off to všetko klaplo, každý robil to, čo mal. Chalani v tretej lajne dreli, hrali pre mužstvo, mali energiu a som veľmi rád, že sme ich mali, lebo pre nás zohrali kľúčovú rolu. Keď to porovnám s ostatnými mužstvami ako Michalovce či Poprad, oni tých chalanov uvarili. Nezdá sa to, ale zápasy sa nabaľujú a keď napríklad spomeniem Poprad, Ryan Dmowski a spol. hrali dva zápasy po sebe po 30 minút. V druhom zápase som už videl, ako ledva dvíhajú nohy. Môžete mať veľa natrénované, ale zápasy v krátkom slede človeka dobehnú," vysvetľoval Buček.

Najťažší súper? Poprad Nitrania zakončili sezónu vo veľkom štýle. Pred začiatkom play off by na ich úspech stavil málokto Úvod základnej časti aj jej záver Nitre nevyšiel, do štvrťfinále play off sa musela "prehrýzť" cez predkolo. Napriek tomu, že s Duklou Trenčín prehrávali 1:2 na zápasy, dokázali sa naštartovať. Prešli nielen cez Duklu, ale vyradili aj víťaza základnej časti z Popradu, v semifinále Michalovce a spanilú jazdu za titulom zakončili v štyroch zápasoch proti Spišskej Novej Vsi.

„Mužstvo naberalo na skúsenostiach, na sebavedomí. Základná časť dopadla, ako dopadla, ale povedali sme si, že toto je nová súťaž a proste bolo vidieť, že si každý začal veriť a gradovalo to,“ vravel Mezei. „Myslím si, že Poprad bol najťažší súper. Každý zápas sa hral na doraz, bolo tam množstvo súbojov. Raz boli lepší oni, raz my, bolo to fyzicky náročnejšie oproti ostatným sériám,“ dodal Buček. Nitrania chceli viac Spišská Nová Ves po vlaňajších bronzových medailách siahala na tie najcennejšie. Nakoniec sa hráči museli uspokojiť so striebrom. „Myslím si, že je to úspech. Sme v extralige tretí rok, malé mesto, vyradili sme Košice. Celú sezónu sme predvádzali kvalitný hokej. Bohužiaľ, teraz to mrzí, ale s odstupom času si to určite budeme vážiť," zhodnotil brankár Surák.