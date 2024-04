Slováci trénovali pred duelom s USA. Sústredíme sa na seba, hovorí tréner osemnástky

Prípravu nepreceňujú

"Prípravu nijako nepreceňujeme," pokračuje Dendis. "Vieme, že majstrovstvá sveta sú nová súťaž. Ukazuje to, že naša výkonnosť stúpa a že sme dobrý kolektív, ale nepreceňujeme to a zajtra začíname."

Chápe, že už úvodný zápas bude veľkou výzvou. Američania patria k absolútnym favoritom na titul a hrajú za nich supertalenty ako Eiserman či Hagens.

"Bude to rýchly hokej. Oni sú všetci technicky zdatní. Musíme sa na to pripraviť a zároveň hrať svoju hru, ktorú od nás tréner vyžaduje. Myslím si, že by to mohlo platiť aj na Ameriku," uzavrel.