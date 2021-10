Nudil sa. O'Sullivan si pohneval fanúšikov a musel vysvetľovať svoje slová

“Nikdy by som si nedovolil kritizovať fanúšikov. To, čo som povedal, nemá nič spoločné s publikom v Belfaste,” povedal O'Sullivan pre Eurosport, cituje ho web bbc.com .

Neskôr svoje slová uviedol na správnu mieru: "Myslel som to tak, že keď sa pozriem do hľadiska, nevidím ľudí. Nie je to však ich chyba, že je to tak postavené. Nehovoril som teda o fanúšikoch. Sú pre mňa ako rodina, bez nich by som ani nehral na tejto úrovni."

Turnajová trojka O'Sullivan dúfa v zisk prvého titulu na podujatí v Severnom Írsku, v ostatných troch ročníkoch zakaždým prehral vo finále s Juddom Trumpom.

Jeho súperom v boji o postup do štvrťfinále bude Číňan Yan Bingtao, nasadená štrnástka turnaja.

"Verím, že s fanúšikmi, ktorí ma budú povzbudzovať, sa mi konečne podarí zvíťaziť. Mám rád hecovanie z hľadiska, keď to chytí tú správnu atmosféru," dodal.