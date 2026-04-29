Obhajca titulu končí na MS už vo štvrťfinále. Súper si zaslúžil vyhrať, skonštatoval

Obhajca titulu Čao Sin-tchung z Číny vypadol na tohtoročných MS v snookeri vo štvrťfinále. Nad jeho sily bol domáci Shaun Murphy, ktorý v Crucible Theatre v Sheffielde uspel vo vzájomnom súboji 13:10. Murphy už získal titul v roku 2005.
Dvadsaťdeväťročný Čao Sin-tchung sa vlani stal historicky prvým majstrom sveta z Ázie, keď vo finále zdolal Marka Williamsa 18:12, pričom do turnaja postúpil už z kvalifikácie. Na ceste za titulom vyradil v semifinále aj Ronnieho O'Sullivana.
„Shaun hral dnes perfektný snooker. Zaslúžil si vyhrať,“ povedal Čao po prehre pre BBC.
„Cítil som určitý tlak ako obhajca titulu, ale aj tak som si to užil. Teším sa na novú sezónu, teraz si môžem oddýchnuť a dúfam, že v ďalšej sezóne sa vrátim silnejší.“