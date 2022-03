Pohárový zápas na úrovni dedinského futbalu. Skóroval aj rodák z Donecka

Práve on poslal domácich do vedenia v 56. minúte.

„V tejto situácii bolo ťažké nastúpiť, ale spoluhráči aj tréner ma podporili. Dal som gól a chcel som vyhrať,“ vravel s trasúcim hlasom Chomutov.

„Svoj gól venujem tým, ktorí na Ukrajine bojujú,“ dodal.

Jeho otec trénoval druholigový klub v Kyjeve, no už mesto opustil namieril to do Odesy. „Odesa je momentálne v pohode. Otec tam išiel autom aj s bratom. Mamina a sestra asi tiež smerujú tam, no najradšej by som ich zobral na Slovensko,“ objasnil svoju neľahkú situáciu Chomutov.