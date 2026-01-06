Slováci to budú mať ťažšie, vyzvú obhajcov zlata. Pozrite si skupiny MS U20 2027

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov spoznali svojich súperov v skupinovej fáze na budúcoročnom juniorskom šampionáte.
Mladí Slováci sa opäť predstavia v skupine B, kde ich čakajú súboje s čerstvými majstrami sveta zo Švédska či s Fínskom a USA.
Okrem týchto gigantov ich čaká aj stretnutie s Nemeckom, ktoré si udržalo miesto v elitnej divízii po minulej sezóne.
Skupina A bude v zložení: Česko, Kanada, Švajčiarsko, Lotyšsko a Nórsko, pričom Kanada bude hostiteľom turnaja.
Dejiskom nasledujúceho juniorského šampionátu budú mestá Edmonton a Red Deer v kanadskej provincii Alberta.
Turnaj sa začne 26. decembra 2026 a vyvrcholí 5. januára 2027. Hrať sa bude v arénach Rogers Place s kapacitou 18 500 divákov a Re/Max Field s kapacitou približne 10 000 divákov.
