Valjent odmietol vysvetliť roky absencie. S Calzonom mal konštruktívny rozhovor

Po dva a pol roku sa do nominácie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu vrátil obranca Martin Valjent z Mallorcy.
„Sokolov“ čaká semifinálový zápas baráže kvalifikácie MS 2026 proti Kosovu (26. marca). V prípade výhry si zmerajú sily s úspešnejším zo stretnutia medzi Tureckom a Rumunskom. Duely sú na programe na Tehelnom poli, druhý v utorok 31. marca.
Valjent má na konte 18 štartov za Slovensko, pod vedením Calzonu bol na piatich zrazoch, zakaždým však na lavičke.
„Je to radosť, že opäť môžem byť tu a môžem byť s chalanmi. Je to pozitívna emócia, ktorá prevláda a som rád, je to veľká česť. Telefonovali sme s trénerom Calzonom v stredu, mali sme konštruktívny rozhovor,“ uviedol Valjent, no konkrétne dôvody svojej dlhodobej absencie odmietol vysvetliť.
„Sokoli“ sa s Kosovom, ktoré je členom FIFA od roku 2016 a hrá len svoju tretiu kvalifikáciu na MS, ešte nestretli. Valjent však pôsobí v klube s jedným z nominovaných hráčov, útočníkom Vedatom Muriqim.
Ten má v La Lige na konte 18 gólov v tejto sezóne, čo je viac ako polovica v podaní klubu z Baleárskych ostrovov. Je tak najlepším kanonierom v Mallorce a druhým najlepším v tomto ročníku súťaže po hviezdnom Kylianovi Mbappem z Realu Madrid.
„Okrem toho, že je to môj spoluhráč, je to aj môj kamarát. Jeden z najlepších vo futbalovom živote. Sú namotivovaní na tento duel, je to vynikajúci silový útočník a asi najlepší hlavičkár, akého som v živote videl. Mužstvo Kosova a Mallorcy sa líši, neviem akú pozíciu zastáva tam, ale u nás je veľmi dôležitý,“ opísal Valjent a pokračoval:
„Je to obrovský vysoký stokilový hráč, ale ako osobnosť je úplným opakom. Milý, rodinne založený a skromný chalan. Nemal jednoduchú kariéru ani život a to o ňom veľa hovorí.“
Balkánsky tím nebol doposiaľ na žiadnom veľkom turnaji, do baráže postúpil raz v boji o ME 2020. O to väčšia by tak mohla byť motivácia mladej reprezentácie v marci.
„Je ťažké to porovnávať, musel by som skúmať, ako je to v tom tíme. Hlavné je však to, že v našom vládne obrovská motivácia a postup môže byť niečím fantastickým. Táto skupina ľudí si zaslúži niečo takéto krásne,“ dodal Valjent pre TASR.