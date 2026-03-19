Tréner Slovákov urobil nečakaný ťah: Veľký človek, volal som mu dvadsaťkrát, vraví

„Chcem sa poďakovať fanúšikom, lebo zápasy sú vypredané.“
Aj touto vetou otvoril tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona tlačovú konferenciu, na ktorej predstavil nomináciu na marcovú baráž o postup na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Lenže kulisa je jedna vec. Realita druhá.
Pohľad na posledný futbalový víkend veľa optimizmu nepriniesol. Skôr naopak – vyvoláva obavy. Väčšina opôr národného tímu za svoje kluby nenastúpila alebo do zápasov zasiahla len minimálne. V čase, keď sa láme sezóna a Slovensko čakajú dva kľúčové zápasy o ďalšie smerovanie, to rozhodne nie je ideálny signál.
Už vo štvrtok 26. marca futbalová reprezentácia Slovenska v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 privíta Kosovo. Ak uspeje, o päť dni neskôr – v utorok 31. marca – ju čaká doma finále proti víťazovi súboja Turecko – Rumunsko. Dva zápasy, ktoré môžu definovať celé kvalifikačné úsilie.
Valjent späť po rokoch
Veľkou témou nominácie je návrat Martina Valjenta, stopéra a kapitána RCD Mallorca.
Valjent naposledy nastúpil pri absencii Milana Škriniara v septembri 2022 (v zápase Ligy národov proti Azerbajdžanu), keď na lavičke dočasne zastupoval tréner Samuel Slovák.
Odvtedy sa v národnom tíme neobjavil, čo vyvolalo množstvo diskusií. Ide pritom o stopéra, ktorý nastupuje pravidelne v jednej z najlepších líg sveta. V La Lige má na konte už 207 štartov, čo je slovenský rekord.
Pod vedením súčasného trénera Francesca Calzonu nenastúpil ani raz.
Talian v službách Slovenska však teraz otvorene vysvetlil, prečo sa situácia mení:
„S Martinom som volal minimálne dvadsaťkrát, nemali sme žiaden problém. Inteligentní ľudia dokážu zmeniť rozhodnutia a Martin je inteligentný. Vždy trénoval maximálne a mal možnosť ísť aj na majstrovstvá Európy 2024, ale rozhodol sa inak. Martin je veľký človek,“ povedal tréner.
Valjent vs. spoluhráč
Zaujímavé je, že Calzona ho naposledy oficiálne nominoval v septembri 2023 na zápasy proti Portugalsku a Lichtenštajnsku. Do hry sa však nedostal a následne z nominácií vypadol. Tréner tvrdil, že sa reprezentácie dočasne vzdal sám hráč. Podľa zákulisných špekulácií zohralo rolu aj jeho postavenie – bol až stopérom číslo päť.
Nominácia Slovenska na baráž kvalifikácie MS 2026
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín B), Norbert Gyömbér (Al-Kholood), Denis Vavro (Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Atlético Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum), Tomáš Rigo (Stoke City), Mario Sauer (Toulouse)
Útočníci: Tomáš Suslov (Hellas Verona), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Dávid Ďuriš (Rosenborg), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (Middlesbrough), Samuel Mráz (Servette Ženeva)
Teraz sa vracia – a hneď do zápasu, ktorý môže byť aj osobný.
Valjenta totiž čaká potenciálne súboj s klubovým spoluhráčom z Mallorky Vedatom Muriqim, ktorý je s 18 gólmi druhým najlepším strelcom španielskej ligy a najväčšou ofenzívnou hrozbou Kosova.
„Hrajú dlho spolu a dobre sa vzájomne poznajú. Možno nám dá ešte extra informácie, ktoré nám môžu pomôcť. Martin sa teší, že sa vracia. Ľudský problém s ním nebude, lebo vždy rešpektoval tím a tím jeho. Bol vždy profesionál,“ dodal Calzona.
Škriniar riskuje
Najväčšie otázniky však visia nad zdravotným stavom lídrov.
„Škriniarovi sa chcem verejne poďakovať, aj klubu Fenerbahce, chápu, aký dôležitý zápas nás čaká. Bojuje s ťažkým zranením, zajtra pricestuje na Slovensko. Má k dispozícii celý štáb, aby sa mohol pripravovať. Je presvedčený, že bude aspoň v jednom zápase použiteľný. Robí maximum, aby sa dal dokopy, tak ako to robia veľkí hráči. Riskuje časť kariéry, aby bol pripravený na tento dôležitý zápas,“ zdôraznil Calzona.
Podobná situácia je aj v prípade Stanislava Lobotku.
„S Lobotkom som volal, už dva dni trénuje s tímom, nevie sa, či v piatok nastúpi. Nikomu nepomôže, keď je dvadsať dní mimo, ale bude nám k dispozícii na zraze. Budeme sa ho snažiť pripraviť, aby bol na istej úrovni pripravený,“ vysvetlil tréner.
Viac problémov než súper
Calzona si uvedomuje, že situácia nie je ideálna. A otvorene to priznal.
„Máme oveľa viac problémov ako Kosovo. Chýba im Rrahmani, ale ostatných hráčov by mali mať k dispozícii. Kosovo je veľmi silný protivník. Majú vyššiu trhovú hodnotu ako náš národný tím. Veľa ich hráčov hráva v Taliansku či v Nemecku a majú dobrého trénera,“ upozornil.
Pozitívnejšie správy prichádzajú aspoň z niektorých smerov.
„Tomáš Suslov sa dokázal vrátiť skôr, ako sa predpokladalo. Už odohral asi 50 minút za Veronu a cíti sa dobre. Je to hráč, ktorý nám môže pomôcť. Jediná moja pochybnosť je v tom, koľko vydrží v zápase,“ povedal Calzona.
Pri Lukášovi Haraslínovi bol opatrný optimista: „Mal drobné zranenie, ale dnes by mal už nastúpiť za Spartu v európskom pohári. Verím, že príde v dobrom stave a nezraní sa.“
A spomenul aj Lea Sauera: „Dva dni trénuje s tímom, verím, že príde dobre pripravený.“
Návraty aj otázniky
Naopak, niektorí hráči chýbajú úplne.
„Ivan Schranz sa zranil a nie je k dispozícii,“ potvrdil tréner.
A vysvetlil aj absenciu Tomáša Bobčeka: „Je zranený, vyzerá to na dlhší čas. Nedá sa to urýchliť, takže nebude k dispozícii. Klub nám poslal lekárske výsledky.“
Zaujímavé meno medzi náhradníkmi je Dominik Greif, brankár Lyonu.
„Vždy som vravel, že do reprezentácie má každý dvere otvorené. Sú tu však pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Ja nemám problém s nikým, s nikým som sa nehádal. Je náročné vytvoriť čistú skupinu ľudí. Hráčov si vyberám nielen podľa hráčskej kvality, ale aj ľudskej. Kto príde do reprezentácie, musí rešpektovať ostatných,“ vysvetlil Calzona.
V nomináciu opäť nechýba Peter Pekarík. Legendárny krajný obranca hráva štvrtú ligu za Herthu Berlín, v októbri oslávi štyridsiatku.
Má nevýhodu
Medzi náhradníkmi je aj Dávid Krčík. Stopér Plzne je veľmi efektívny aj v ofenzíve. S deviatimi gólmi je tretím najlepším strelcom českej ligy.
„Hráva veľmi dobre v klube a stále ho sledujem. Hrá výborne českú ligu, ale nie je na súpiske v európskych pohároch. Má túto nevýhodu, lebo nie je medzinárodne preverený. Teraz nie je čas na experimenty. Mám však naňho dobré referencie, aj mimo ihriska. Budeme ho ďalej sledovať. Má môj obdiv,“ dodal tréner.
Jasný postoj má aj k ďalším menám, ktorí sú iba medzi náhradníkmi:
„Samuel Kopásek prestúpil (zo Žiliny do Pardubíc, pozn. red.), ale má problém dostať sa do zostavy.“
Bez alibi, ale s realitou
Napriek všetkému Calzona odmieta hľadať výhovorky.
„Aj na tomto zraze nám budú chýbať dôležití hráči, ale ja nechcem hľadať alibi,“ uzavrel.
Slovensko tak ide do najdôležitejších zápasov s kombináciou návratov, rizík a otáznikov. Nominácia ukazuje jedno – tréner stavil na známe mená, charakter a kontinuitu.
Otázka však zostáva: bude to stačiť aj na postup?