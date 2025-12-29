Jediná zmena oproti Nemecku. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti USA

29. dec 2025
Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - USA v skupine A na MS v hokeji U20 2026.

Slovenských hokejistov čaká tretí zápas na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. Nastúpia proti domácemu favorizovanému tímu Američanov.

Duel štartuje od 00.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.

Tréner slovenského výberu Peter Frühauf dal v bránke opäť šancu Michalovi Prádelovi.

Žiadne zmeny neurobil ani v prvej formácii. Tvoria ju útočníci Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodná obranná dvojica je Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.

Oproti duelu s Nemeckom je však v pozícii trinásteho útočníka Michal Liščinský, keď na tejto pozícii nahradil Alexa Gaša.

Duel štartuje o 00.00 a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026

Slovensko: Prádel (Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Svrček, Pobežal, Mišiak - Tomík, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Straka - Liščinský

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    po 23:12
