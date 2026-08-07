Slováci zabojujú po piatich rokoch o finále. Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci sa po piatich rokoch predstavia v semifinále prestížneho turnaja. V skupine A síce najprv prehrali so Švédmi 3:4 po predĺžení a s Kanadou vysoko 1:6.
Dôležitým triumfom nad Švajčiarskom 6:2 si však vybojovali druhé miesto v skupine a postup medzi najlepšiu štvorku. Až šesť bodov zaznamenal útočník Tomáš Selič, ktorý strelil štyri góly a na dva prihral.
Ich ďalší súper bude veľký favorit a obhajca titulu USA. Zámorský tím mal rovnako ako ich rival z Kanady stopercentnú bilanciu v základnej fáze. Zápas sa začína o 20:00 h a bude ho vysielať JOJ Šport.
V druhom semifinále nastúpi v sobotu od 1:00 SELČ Kanada proti Fínsku. Aj tento duel vysiela JOJ Šport.
Mužstvá umiestnené na 3. priečkach nastúpia v boji o 5. miesto. Boli nimi Česko a Švajčiarsko, ktoré sa stretnú v sobotu od 3:00 SELČ.
Tímy na posledných 4. priečkach budú hrať o konečné 7. miesto. Boli nimi prekvapivo Švédsko a Nemecko. Duel sa uskutoční v sobotu od 22:00 h.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.