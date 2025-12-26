Tréner očakával nervozitu, hráčov ohúrila hala NHL. Slováci sa už presunuli do dejiska MS

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvý tréning v Saint Paul, jednom z dvoch dejísk svetového šampionátu.
V NHL aréne Minnesoty Wild absolvovala pred ostrým štartom MS proti Švédsku (piatok o 19.00 SEČ) hodinovú tréningovú jednotku.
Po vianočnom presune z Bemidji do Saint Paul sa tím prvýkrát zoznámil s prostredím veľkej Grand Casino Arény i s rozmermi tamojšieho klziska.
Svižný tréning
„Hala je krásna, ale už máme hlavy nastavené na turnaj. Tréning bol svižný, včera sme mali cestovací deň, takže sme neboli na ľade.
Zamerali sme sa na viacero vecí a pripravovali sme sa najmä na Švédov. Keď budeme hrať našu hru a jeden za druhého, môžeme zdolať hocikoho,“ povedal pre portál hockeyslovakia.sk útočník Tomáš Pobežal.
Podobne vnímal prvý tréning v Saint Paul aj obranca Luka Radivojevič: „Hala je pekná, ale snažili sme sa sústrediť hlavne na náš prvý zápas.
Tréning bol najmä o systémových veciach a keďže včera boli Vianoce, tak sme sa po dobrej večeri potrebovali aj trochu vypotiť.“
Frühauf nebol spokojný
Hlavný tréner Peter Frühauf priznal, že s výkonom na tréningu nebol úplne spokojný, no situáciu nepovažuje za problém.
VIDEO: Reakcie Slovákov po prvom tréningu v St. Paul
„Nie som spokojný, ale nie je to nič, čo by som neočakával. Nadšenie zo spoznávania NHL haly a zázemia chlapcov možno trochu šokovalo.
Očakávali sme miernu nervozitu, ktorá sa aj ukázala, ale nemusí to byť zlé znamenie smerom k turnaju. Nerobím si z toho ťažkú hlavu,“ vysvetlil slovenský kormidelník.
Podľa Frühaufa má tím za sebou kvalitnú prípravu a dobré zápasy: „Chlapci tréningy v príprave ´odmakali´.
Cvičenia sme nastavili tak, aby spoznali rozmery plochy a cítili sa komfortne v pohybe. Pracovali sme aj na napádaní Švédov a systém sme mierne upravili tak, aby sme ho čo najlepšie ušili práve na tohto súpera.“
Program Slovenska na MS do 20 rokov 2026
Skupina A:
26. decembra o 19.00 h Švédsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
27. decembra o 20.00 h Slovensko – Nemecko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
30. decembra o 00.00 h Slovensko – USA (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
31. decembra o 19.00 h Švajčiarsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)