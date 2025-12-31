VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026

Michal Liščinský počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Michal Liščinský počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|31. dec 2025 o 19:54
Pozrite si góly a dôležité momenty zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska nastúpili na svoj posledný zápas v skupine na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čelia v ňom reprezentácii Švajčiarska.

Zápas sa pre Slovákov nezačal dobre, keď už v prvej tretine inkasovali za 22 sekúnd dva góly. Švajčiari využili štvorminútové vylúčenie Tobiasa Tomíka za nedovolenú hru vysokou hokejkou.

V druhej tretine sa tešili opäť Švajčiari, keď sa presadil Kevin Haas a zvýšil na 3:0 v prospech súpera Slovenska.

Uprostred tretej tretiny sa prvého gólu v zápase dočkali aj Slováci, presadil sa Adam Nemec.

VIDEO: Gól Adama Nemca na 1:3

VIDEO: Gól Mikea Aeschlimanna na 0:2

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

