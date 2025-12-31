VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska nastúpili na svoj posledný zápas v skupine na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čelia v ňom reprezentácii Švajčiarska.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Zápas sa pre Slovákov nezačal dobre, keď už v prvej tretine inkasovali za 22 sekúnd dva góly. Švajčiari využili štvorminútové vylúčenie Tobiasa Tomíka za nedovolenú hru vysokou hokejkou.
V druhej tretine sa tešili opäť Švajčiari, keď sa presadil Kevin Haas a zvýšil na 3:0 v prospech súpera Slovenska.
Uprostred tretej tretiny sa prvého gólu v zápase dočkali aj Slováci, presadil sa Adam Nemec.
VIDEO: Gól Adama Nemca na 1:3
VIDEO: Gól Mikea Aeschlimanna na 0:2