Fehérváry rozhodol o svojej účasti na MS. Ako to vyzerá s Ružičkom?

Martin Fehérváry ani Adam Ružička neposilnia slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS 2026 vo Švajčiarsku. Absenciu oboch hráčov potvrdil hlavný tréner Vladimír Országh po prehre v piatkovom prípravnom stretnutí so Švajčiarmi (3:5).
Fehérváry nepocestuje z rodinných dôvodov, Ružička musí zostať v Rusku až do konca apríla, keďže čaká na arbitráž po konci v Spartaku Moskva.
„´Fehy´ odohral množstvo minút po olympiáde, takže mal toho dosť. Mal taktiež menšie zranenia a veľkú úlohu hrá, že sa mu pred ZOH narodilo dieťa.
Chce sa mu trochu venovať, čo je pre neho podstatné. Chce mať tiež dôležitú letnú prípravu, keďže vlani celé leto laboroval so zraneným kolenom,“ povedal Országh k absencii obrancu Washingtonu, ktorý sa pridal na zoznam absencií z NHL k skôr potvrdenému Šimonovi Nemcovi.
Slovenský kormidelník ešte nehovoril s Daliborom Dvorským, Martinom Pospíšilom ani Pavlom Regendom.
Ružička skončil 18. marca v KHL po tom, čo s ním Spartak Moskva ukončil kontrakt pre porušenie zmluvných podmienok.
„Koncom apríla má arbitráž a nemôže opustiť Rusko. Musí tam zostať dovtedy. Nemá priestor trénovať a už by to bolo šesť týždňov bez adekvátneho tréningu. Dohodli sme sa, že nemá význam ho volať, aj keď mal záujem prísť,“ vyjadril sa Országh.
Okrem toho prezradil slovenský kouč aj ďalšie zmeny v kádri po dvojzápase so Švajčiarskom. Skončili zranený Adrián Holešinský a okrem neho dvojica Patrik Marcinek a Matúš Vojtech.
Namiesto nich prídu Adam Lukošik, Jakub Minárik, Šimon Petráš, Adam Liška a pribudne aj obranca Martin Bodák. Už na najbližšom zraze by sa mali objaviť brankári Adam Gajan a Samuel Hlavaj, ktorí pricestujú zo zámoria.
Po vypadnutí Košíc v semifinále play off Tipsport ligy sa v národnom tíme pridá k Šimonovi Petrášovi aj obranca „oceliarov“ Mislav Rosandič.
„Určite príde časom, oslovili sme ho. Hral veľa, mal obrovské porcie minút, v základnej časti aj v play off. Potrebuje si trochu oddýchnuť, ale v ďalšej fáze s ním určite počítame,“ doplnil Országh.