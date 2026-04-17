Slováci v odvete neuspeli so Švajčiarskom. Môžu ich mrzieť viaceré nevyužité šance

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Slovensko - Švajčiarsko 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
Góly: 27. Faško-Rudáš (Kollár), 42. Myklucha (Žiak, Faith), 45. Valach (Myklucha) - 15. Scherwey (Herzog), 22. Herzog (Rochette), 34. Herzog (Scherwey), 40. Loeffel (Geisser, Hoffman), 60. Jäger (Loeffel).
Rozhodcovia: Hronský, Stano - D. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 0:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.
Diváci: 2535
Slovensko: Rabčan - Meliško, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Nauš - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský
Švajčiarsko: Pasche (34. Waeber) - Loeffel, Geisser, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller
Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase prípravy na MS v hokeji 2026 v Topoľčanoch so Švajčiarskom 3:5.
Mužstvo trénera Vladimíra Országha sa najbližšie stretne vo štvrtok 23. apríla v nemeckom Kaufbeurene s domácim výberom, o dva dni neskôr ho čaká proti rovnakému súperovi duel v Augsburgu.
Slováci nastúpili iba s 11 útočníkmi, keďže chýbali pre zranenia Peter Cehlárik a Adrián Holešinský. Druhý menovaný utrpel vo štvrtkovom stretnutí tržnú ranu na nohe a boj o svetový šampionát sa pre neho skončil. Cehlárik dostal týždňové voľno, rovnako ako obranca Rayen Petrovický.
Slovenský tím čakajú v rámci prípravy ešte ďalšie tri dvojzápasy. Po súbojoch v Nemecku privíta v domácom prostredí dvakrát Lotyšsko a Dánsko.
Priebeh zápasu
I. tretina
Prvú veľkú šancu domáceho výberu mal v 9. minúte Marcinek, ktorý však v dobrej pozícii prestrelil bránku. Slováci nevyužili ani presilovú hru a podobne ako vo štvrtok so Švajčiarmi prehrávali.
Doťahovať museli po góle Scherweya. V závere prvej tretiny ešte mohol vyrovnať Petrovský, ale Pascheho neprekonal.
II. tretina
Slovenskému mužstvu nevyšiel štart prostrednej časti hry, keď „Helvétov“ poslal do dvojgólového vedenia Herzog. Slováci sa dostali späť do zápasu v 27. minúte vďaka využitej presilovej hre o dvoch hráčov.
VIDEO: Martin Faško-Rudáš znížil na 1:2
Domáci si však opäť nedali pozor na prihrávku spoza bránky a Herzog skóroval druhýkrát v zápase. Zdalo sa, že Loeffelov gól na 4:1 definitívne rozhodol o osude duelu.
III. tretina
Slováci však zbrane nezložili a po presných zásahoch Mykluchu a Valacha sa vrátili späť do hry. V závere však slovenský tím už nedokázal vyrovnať a pri hre bez brankára inkasoval.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Prehra nás mrzí, mali sme trochu ťažšie nohy. Hlavne v druhej tretine, keď nás súper párkrát zavrel, mali sme s tým problémy. Dostali sme tri góly z priestoru pred bránkou, dva ako cez kopirák. Zaváhali sme na zadnej tyčke, pozerali sme sa na hráča s pukom. Veľmi pozitívne hodnotím tretiu tretinu, keď chalani našli zvyšky síl a zápas zdramatizovali. Škoda hry bez brankára, mali sme šancu na vyrovnanie. Skóre zápasov 1:1 je spravodlivé. Odohrali sme veľmi slušné zápasy, videli sme to, čo sme potrebovali.“
Marek Hrivík, kapitán SR: „Myslím si, že dobrý zápas. Trochu sme sa dali dole, keď sme prehrávali o tri góly. Na konci sme však mali vyrovnávajúci gól na hokejke. Škoda, že nám to nepadlo. Bolo to z našej strany dobré, Švajčiari majú dobrý tím, majú domáce MS a pripravujú sa na to. My sme tu mali veľa nových chalanov, bojovali a bol to super dvojzápas.“
Oleksij Myklucha, autor premiérového gólu v drese SR: „Prvý gól vždy poteší a hlavne si to budem pamätať. Škoda druhej tretiny, v ktorej nám to ušlo. Snažili sme sa, ukázali sme charakter v tretej tretine a je škoda, že sme to nedotiahli k vyrovnaniu.“