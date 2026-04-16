VIDEO: Slováci zvládli úvodný prípravný duel so Švajčiarmi. Triumf zariadili debutanti

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Slovensko - Švajčiarsko 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 32. Vojtech (Holešinský), 42. Meliško (Kollár), 60. Kukuča (Petrovský, Valach) - 21. Rohrbach.
Rozhodcovia: Hronský, Štefik - Durmis, Kacej, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
Diváci: 2631
Slovensko: Rychlík - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Cehlárik - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský, Holešinský
Švajčiarsko: Genoni - Geisser, Loeffel, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thükauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller
Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila vo štvrtkovom zápase prípravy na MS v hokeji 2026 v Topoľčanoch nad Švajčiarskom 3:1.
Strelecký účet v národnom tíme si otvorili hneď dvaja debutanti. V druhej tretine skóroval v premiére Matúš Vojtech, v tretej sa k nemu pridal obranca Jakub Meliško.
Víťazstvo slovenského výberu spečatil Andrej Kukuča. Oba tímy sa stretnú v rovnakom meste aj v piatok od 16.30 h.
Mužstvo trénera Vladimíra Országha čakajú v rámci prípravy aj ďalšie tri dvojzápasy.
Jeho najbližším súperom bude vonku výber Nemecka, neskôr v domácom prostredí privíta dvakrát Lotyšsko aj Dánsko.
Priebeh zápasu
I. tretina
Oba tímy sa v úvodnej tretine dostávali do tempa pomalšie. Najväčšiu šancu v nej mal Müller, ktorý sa dostal k odrazenému puku spoza bránky a dokázal si položiť brankára Rychlíka.
Ten však reflexívne položil ruku na ľad a nedovolil švajčiarskemu obrancovi skórovať.
II. tretina
Slovákom nevyšiel začiatok prostrednej časti a už po 20 sekundách inkasovali z hokejky Rohrbacha. V polovici zápasu mohol vyrovnať Hrivík, ale jeho strela mierila do žrde Genoniho bránky.
Domáci tím to však mrzieť nemuselo, keďže o pár sekúnd neskôr sa v zakončení vynašiel Vojtech a nečakanou zadovkou strelil svoj prvý gól v reprezentačnom drese.
"Je to debut ako z ríše snov. Každý chlapec to chce zažiť. Som rád, že mi to tam padlo. Snažím sa hrať pre tím čo najviac," vravel Matúš Vojtech v televíznom rozhovore.
III. tretina
Hneď v úvode tretieho dejstva si strelecký účet v národnom tíme otvoril aj obranca Meliško - 2:1.
Slováci následne ustáli presilovku „helvétov“, ktorým sa postupne čas na vyrovnanie krátil.
V závere ešte hostia skúsili hru bez brankára, v šestici už však vyrovnať nedokázali. Slovenské víťazstvo spečatil gólom do odkrytej bránky Kukuča.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Myslím si, že chalani to odpracovali. Bol to pre nich náročný zápas, keďže niektorí nehrali dva-tri týždne. Trochu som sa toho obával. Odohrali sme solídny zápas, nebola to síce pastva pre oči, ale hrali sme účelne. Veľmi dobre nám zachytal brankár, veľa striel sme zblokovali. Počkali sme si na šance, ktoré sme premenili. Som rád za chalanov, ktorí sú tu premiérovo, že dali gól, ale každý dnes prispel k tomu, že sme boli úspešní.“
Roman Rychlík, brankár SR: „Bol to zápas po dlhšej dobe. Na klubovej úrovni sme vypadli skôr, než sme očakávali, čiže ku koncu zápasu už som cítil, že som vypadol zo zápasovej praxe. Na konci dňa sme však vyhrali, čo je morálna vzpruha do zajtrajšieho stretnutia.“
Matúš Vojtech, gól v debute za SR: „Hodnotí sa to dobre, keď sa vyhrá. Boli tam nejaké chybičky, ale odohrali sme výborný zápas. Švajčiari majú kvalitné mužstvo, no aj my sme ukázali svoju silu. Som veľmi šťastný a vďačný, že mi to padlo hneď v debute.“