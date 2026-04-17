ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, príprava pred MS v hokeji 2026 LIVE (piatok)

Slovensko a Švajčiarsko dnes hrajú druhý vzájomný prípravný zápas pred MS v hokeji 2026.
Stretnutie sa uskutoční na štadióne v Topoľčanoch.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Slovensko vyhralo v prvom prípravnom zápase nad Švajčiarskom 3:1.
Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Po dvojzápase so Švajčiarskom ho čakajú ho rovnako po dva zápasy s Nemeckom, Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.
17.04.2026 o 16:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Švajčiarsko
Rozhodca: Hronský, Stano – Konc, Jedlička.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi Slovenskom a Švajčiarskom.
Slovenská hokejová reprezentácia včera po góloch Vojtecha, Meliška a Kukuču zdolala Švajčiarsko 3:1 a dnes sa s týmto súperom stretne opäť. Podarí sa Slovensku zvíťaziť aj v druhom zápase alebo sa Švajčiarom podarí úspešný reparát?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.