ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, príprava pred MS v hokeji 2026 LIVE (piatok)

Slovensko - Švajčiarsko: ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026 (piatok).
Sportnet|17. apr 2026 o 13:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z druhého prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Slovensko.

Slovensko a Švajčiarsko dnes hrajú druhý vzájomný prípravný zápas pred MS v hokeji 2026.

Stretnutie sa uskutoční na štadióne v Topoľčanoch.

Joj šport
Kde sledovať Slovensko - Švajčiarsko v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovensko vyhralo v prvom prípravnom zápase nad Švajčiarskom 3:1.

Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Po dvojzápase so Švajčiarskom ho čakajú ho rovnako po dva zápasy s Nemeckom, Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.

Reprezentácia  2025/2026
17.04.2026 o 16:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Rozhodca: Hronský, Stano – Konc, Jedlička.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi Slovenskom a Švajčiarskom.

Slovenská hokejová reprezentácia včera po góloch Vojtecha, Meliška a Kukuču zdolala Švajčiarsko 3:1 a dnes sa s týmto súperom stretne opäť. Podarí sa Slovensku zvíťaziť aj v druhom zápase alebo sa Švajčiarom podarí úspešný reparát?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

