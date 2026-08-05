Mladých Slovákov čaká posledný súper v skupine. Kde sledovať zápas so Švajčiarskom? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci sú súčasťou skupiny A. Ich prvým súperom bola reprezentácia Švédska, s ktorou prehrali 3:4 po predĺžení , v druhom zápase prehrali s domácou Kanadou 1:6.
Posledným súperom v skupine bude Švajčiarsko, ktoré na úvod turnaja vysoko podľahlo Kanade 3:7 a následne zdolalo Švédsko 7:6.
Zápas sa začína o 21:00 h a vysielať ho bude JOJ Šport.
Program hracieho dňa pokračuje o 23:00 h duelom skupiny B medzi Fínskom a Českom.
Nadväzuje naň konfrontácia Kanady so Švédskom o 1:00 h a stretnutie obhajcov zlata z USA proti Nemecku o 3:00 h.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.
Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.