Mladých Slovákov čaká posledný súper v skupine. Kde sledovať zápas so Švajčiarskom? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov. (Autor: Terka Sabová/SZĽH)
Sportnet|5. aug 2026 o 08:32
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Pozrite si TV program turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026: Slovensko v poslednom zápase skupiny A vyzve Švajčiarsko.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Slováci sú súčasťou skupiny A. Ich prvým súperom bola reprezentácia Švédska, s ktorou prehrali 3:4 po predĺžení , v druhom zápase prehrali s domácou Kanadou 1:6.

Posledným súperom v skupine bude Švajčiarsko, ktoré na úvod turnaja vysoko podľahlo Kanade 3:7 a následne zdolalo Švédsko 7:6.

Zápas sa začína o 21:00 h a vysielať ho bude JOJ Šport.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Program hracieho dňa pokračuje o 23:00 h duelom skupiny B medzi Fínskom a Českom.

Nadväzuje naň konfrontácia Kanady so Švédskom o 1:00 h a stretnutie obhajcov zlata z USA proti Nemecku o 3:00 h.

Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.

Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov.
    Slovenskí hokejisti do 18 rokov.
    Mladých Slovákov čaká posledný súper v skupine. Kde sledovať zápas so Švajčiarskom? (TV program)
    dnes 08:32
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