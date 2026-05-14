Počas finále MS vo futbale bude prvýkrát polčasová šou. Predstavia sa v nej popové hviezdy

Počas finálového zápasu futbalových majstrovstiev sveta bude prvýkrát polčasová šou.
Po vzore Super Bowlu, finále ligy amerického futbalu NFL, predstavila medzinárodná federácia FIFA na instagrame aj hlavných aktérov.
Vystúpia popové hviezdy Madonna, Shakira alebo kórejská skupina BTS.
Vrchol šampionátu bude hostiť 19. júla Met-Life-Stadium v East Rutherforde s kapacitou viac ako 82.000 ľudí.
Plánovanú veľkolepú hudobnú šou pripravuje spevák a gitarista britskej skupiny Coldplay Chris Martin. FIFA si od novinky sľubuje zisk až 100 miliónov dolárov, ktoré využije na futbalové a vzdelávacie projekty.
Shakira naspievala po 16 rokoch tiež oficiálnu pieseň pre futbalový šampionát, po hite Waka Waka na turnaji v Juhoafrickej republike v roku 2010 je to teraz Dai Dai. MS budú popri Spojených štátoch hostiť aj Kanada a Mexiko.