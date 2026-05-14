Nový Zéland odhalil nomináciu. Nechýba hviezda Nottinghamu

Útočník Nottinghamu Forest Chris Wood je najvýraznejšou osobnosťou futbalovej reprezentácie Nového Zélandu, ktorá sa na nadchádzajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku pokúsi o premiérový triumf na MS.
Vo zverejnenej nominácii figurujú aj dvaja hráči so skúsenosťou zo svetového šampionátu 2010.
Nový Zéland sa na MS predstavil doteraz dvakrát. Na turnaji v Španielsku 1982 prehral všetky tri zápasy a v JAR 2010 remizoval vo všetkých troch dueloch. Jednu z remíz zaznamenal aj proti Slovensku (1:1), no zo skupiny nepostúpil.
Súčasťou tímu bol pred 16 rokmi aj Wood, vtedy ako najmladší hráč mužstva. Dnes má 34 rokov, na konte 88 reprezentačných štartov a 45 gólov.
Do nominácie sa dostal aj ďalší účastník MS 2010 obranca Tommy Smith. Tridsaťšesťročný bývalý kapitán „All Whites“ pôsobil v uplynulej sezóne v anglickom Braintree Town, ktorý hrá piatu najvyššiu súťaž.
Nový Zéland je spomedzi všetkých účastníkov MS najnižšie postavený tím v rebríčku FIFA, patrí mu 85. miesto.
Na turnaj sa kvalifikoval priamo ako víťaz oceánskej kvalifikácie. V G-skupine nastúpi proti Iránu, Egyptu a Belgicku.
Nominácia Nového Zélandu na MS 2026
Brankári: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (FC Auckland)
Obrancovia: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (AFC Wrexham), Francis de Vries (FC Auckland), Callan Elliot (FC Auckland), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (FC Auckland), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Stredopoliari: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking Stavanger), Matt Garbett (Peterborough United), Ben Old (AS St. Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Útočníci: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Elijah Just (FC Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (FC Auckland), Ben Waine (FC Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)