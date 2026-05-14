Tréner Česka sa nestotožňuje s vyradením hráčov Slavie. Trest považuje za príliš prísny

Tréner českých futbalistov Miroslav Koubek zaradil do predbežnej širšej nominácie na majstrovstvá sveta aj Tomáša Chorého a Davida Douderu preto, že sa nestotožňuje s ich vyradením z kádra Slavie.
Pražský klub oboch reprezentantov potrestal za vylúčenie v nedohratom ligovom derby a opakované nešportové správanie.
Koubek má s Chorým a Douděrou dobré skúsenosti a verí, že v národnom mužstve sa prehreškov nedopustí. Novinárom dnes zároveň povedal, že sa za nich postavili tiež spoluhráči.
Slavia vyradila obe opory po tom, ako dostali červenú kartu v sobotňajšom derby, ktoré zostalo v Edene kvôli vyčíňaniu domácich fanúšikov nedohraté a neskôr bolo skontumované v prospech Sparty.
Chorý sa nechal vylúčiť už tretíkrát v sezóne, tentoraz za úder lakťom do súperovej tváre.
Doudera potom už z lavičky po svojom vystriedaní vulgárne nadával rozhodcom, zároveň má opakované problémy s nešportovým správaním.
"Slavia urobila nejaké rozhodnutie. Ja sa s ním nestotožňujem, ale to je vec Slavie, ako sa rozhodne.
V mojich očiach som toto správanie a tieto priestupky nevidel tak, že by som to mal prenášať do národného mužstva. Sú to významní hráči.
Môj osobný názor je taký, že by som si vedel predstaviť, že sa podobný exces vyrieši iným spôsobom, "naznačil Koubek, že trest považuje za príliš prísny.
"Nechcem byť ten, ktorý sa stavia do úlohy, že ide proti všetkým. Používam svoju hlavu, mám svoj názor. Musím, samozrejme, myslieť na kabínu, na športové hľadisko, na význam podujatia, na ktoré ideme. Každý tréner chce ísť, pokiaľ možno, v najsilnejšom zložení. A oni sú stabilní hráči národného mužstva, "povedal Koubek.