DR Kongo na MS 2026: Vracajú sa v eufórii, po polstoročí a pod iným názvom

Cesta futbalistov Konžskej demokratickej republiky (DR Kongo) na svetový šampionát bola napínavá.
V africkej kvalifikácii obsadili v B-skupine druhé miesto za víťazným Senegalom a priamy postup im unikol.
Pokračovali však v play-off, kde zdolali Kamerun a po penaltovom rozstrele aj Nigériu a postúpili do interkontinentálnej baráže.
V nej nastúpili v posledný marcový deň proti Jamajke. V riadnom hracom čase gól nepadol, v predĺžení po rohovom kope dopravil do siete loptu bývalý obranca Manchester United Axel Tuanzebe.
Jeho gól ešte odobril VAR, ktorý skúmal potenciálnu ruku. DR Kongo postúpila na MS po 52 rokoch, na MS 1974 štartovala ešte pod bývalým názvom Zair.
Víťazstvo nad Jamajkou vyvolalo búrlivé oslavy. Ulice hlavného mesta Kinshasa zaplavili desaťtisíce ľudí. Mnohí z nich lemovali cestu z letiska, po ktorej sa vracal futbalový tím po výhre nad Jamajkou.
Mužstvo vedie Francúz Sébastien Desabre, ktorý nemá za sebou hráčsku kariéru hodnú zmienky a trénuje od svojej tridsiatky.
Začal v piatej najvyššej francúzskej súťaži, ale väčšinu kariéry strávil v Afrike. Kým prišiel do DR Kongo, pôsobil v desiatich afrických krajinách.
„Je to výsledok tímovej práce, obetí a úplného nasadenia hráčov, realizačného tímu, federácie, ako aj neochvejnej podpory vlády a celého národa. Toto víťazstvo patrí vám,“ povedal po postupe.
Najvýznamnejší hráči:
- Chancel Mbemba: Kapitán, líder a legenda futbalu v DR Kongo. V reprezentácii odohral vyše sto zápasov, je prvý hráč, ktorý dosiahol túto métu. Patril ku kľúčovým postavám aj v kvalifikácii. V play-off skóroval proti Kamerunu a premenil rozhodujúcu penaltu v zápase proti Nigérii. Na klubovej úrovni pôsobil v tejto sezóne 31-ročný obranca vo francúzskom tíme LOSC Lille, nebol však stabilný člen základnej jedenástky a občas sa dostal na ihrisko ako striedajúci hráč. Kontrakt v Lille mu vyprší po sezóne, takže na MS 2026 môže zabojovať o nový.
- Cédric Bakambu: Skúsený ofenzívny hráč (35 rokov) a historicky druhý najlepší strelec DR Kongo. V kvalifikácii strelil 4 góly v 7 zápasoch, v ktorých nastúpil. Pôsobí v Reale Betis Sevilla, no šancu v zápasoch dostáva len občas.
- Noah Sadiki: V 21 rokoch už patrí k oporám reprezentácie. Narodil sa a vyrastal v Belgicku, aktuálnu sezónu odohral v anglickom Sunderlande, kde predvádzal veľmi solídne výkony. S klubom má zmluvu do roku 2030, Sunderland si ho cení až na 50 miliónov eur, čo je značný nárast v porovnaná so 17 miliónmi, za ktoré prestúpil do tohto tímu.
Súperi na MS 2026: Kolumbia, Portugalsko, Uzbekistan (skupina K)
DR Kongo
FIFA Ranking
46. miesto
Tréner
Sébastien Desabre
Tri hviezdy
Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Noah Sadiki
Najväčšie úspechy
účasť na MS 1974 a 2026