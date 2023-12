Inšpirujú sa Slováci gólmi Lopušanovej a zopakuje Kanada úspech z čias pred iPhonom?

GÖTEBORG. Už v utorok 26. decembra odštartujú MS v hokeji do 20 rokov 2024 vo švédskom Göteborgu.

Práve ona by mohla Slovákom poslúžiť ako inšpirácia.

Pätnásťročná talentovaná útočníčka Nela Lopušanová zaujala v roku 2023 hokejový svet, keď sa stala najužitočnejšia hokejistka MS do 18 rokov, vyhlásili ju za tretiu v ankete o svetovú hokejistku sezóny 2022/23 a stala sa aj najlepšia zimná mladá športovkyňa Európy.

"Javorovým listom" sa to podarilo konkrétne v rokoch 2005 až 2009, keď vyhrali až päťkrát v rade. Prvý model mobilného telefónu od Apple vyšiel v roku 2007, teda pár mesiacov potom, ako juniori Kanady oslávili vtedy tretí titul za sebou.

Tretí v Power rankingu sú Švédi, pri ktorých IIHF poznamenala, že vyhrať zlato je ešte lepšie ako vypiť Glögg, teda varené víno, ich klasicky vianočný nápoj. Ich hokejisti síce nestrávia Vianoce so svojimi rodinami, ale veria, že to bude stáť za to.