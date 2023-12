Hviezdy v bránke, obrane i útoku. USA majú papierovo najsilnejší juniorský tím

USA bude mužstvom s motiváciou. Je to posledná šanca tejto reprezentácie zostaviť silný tím poskladaný z ich veľmi talentovaných ročníkov 2004 a 2005.

GÖTEBORG. Američania budú na tohtoročných hokejových MS do 20 rokov tým tímom, ktorý budete musieť poraziť, ak budete chcieť vyhrať titul.

Skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák pred MS do 20 rokov ponúkne analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Očakávania od nich nemajú len experti a fanúšikovia, ale aj hráči. Chcú tento turnaj vyhrať a druhé miesto budú považovať za neúspech. Stopercentne sa im dá predpovedať postup do finále.

Američania hrajú typický zámorský hokej. Hrajú do tela a nepríjemne, s agresívnym a vysokým napádaním, z ktorého tvoria prečíslenia a šance pre spoluhráčov v druhej a tretej vlne.

V prvom útoku bude na ľavom krídle útočník Michiganskej univerzity a prospekt Winnipegu Jets Rutger McGroarty . McGroartyho hra je zábavná, je skvelý nahrávač, šikovne si hľadá priestor v útočnom pásme. Hrá so srdcom a bude hráčom, ktorý napriek tomu, že prichádza na turnaj tesne po zranení, bude rozdielový.

Na centri je prvý z mnohých hráčov Boston College v tomto tíme. Je ich dovedna až sedem.

Ide o navrátilca z minulého roka a prospekta Philadelphie Flyers Cuttera Gauthiera. Je to všestranný útočník, ktorý dokáže efektívne hrať na všetkých troch pozíciách, ale najviac ho využívajú v strede útoku. Gauthier je ostrostrelec, ktorý má vysoké IQ a skvelo rozvinutú hru aj z defenzívneho pohľadu.

Na pravom krídle je Jimmy Snuggerud, prospekt St. Louis Blues a hráč, ktorého ofenzívne schopnosti vyčnievajú, no ďalšie uňho veľmi nespozorujete. Nebude najlepším hráčom útoku, hoci produktivita by to mohla naznačovať, keďže je skvelý v pozičnej hre.

VIDEO: Gól Snuggeruda po asistencii Gauthiera