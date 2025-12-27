Zmena v bránke a návrat lídra do obrany. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Nemecku

Slovenský hokejista Tobias Tomík (13) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
Slovenský hokejista Tobias Tomík (13) sa teší so spoluhráčmi z gólu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. dec 2025 o 18:54
ShareTweet0

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Nemecko v skupine A na MS v hokeji U20 2026.

Slovenských hokejistov čaká druhý zápas na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. V boji o dôležité víťazstvo ich čaká Nemecko.

Duel štartuje od 20.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.

Tréner slovenského výberu Peter Frühauf sa rozhodol, že urobí zmenu v bránke. Alana Lenďáka v nej nahradí Michal Prádel.

Prvú formáciu tvoria útočníci Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodná obranná dvojica je Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.

Jeden z najväčších lídrov Radivojevič chýbal pre zdravotné problémy v zostave Slovenska proti Švédsku. Prvýkrát nastúpi aj útočník Alex Gašo.

Duel štartuje o 20.00 a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026

Slovensko: Prádel (Lenďák) - Fabuš, Radivojevič, Kalman, Čapoš, Beluško, Goljer, Kovalčík - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Murín - Straka, Tomka, Dubravík - Gašo

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    USA - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.online
    USA - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.online
    ONLINE: USA - Švajčiarsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Zmena v bránke a návrat lídra do obrany. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Nemecku