Zmena v bránke a návrat lídra do obrany. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Nemecku

Slovenských hokejistov čaká druhý zápas na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. V boji o dôležité víťazstvo ich čaká Nemecko.
- ONLINE: Slovensko - Nemecko, MS v hokeji do 20 rokov 2026 (skupina A)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Duel štartuje od 20.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.
Tréner slovenského výberu Peter Frühauf sa rozhodol, že urobí zmenu v bránke. Alana Lenďáka v nej nahradí Michal Prádel.
Prvú formáciu tvoria útočníci Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodná obranná dvojica je Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.
Jeden z najväčších lídrov Radivojevič chýbal pre zdravotné problémy v zostave Slovenska proti Švédsku. Prvýkrát nastúpi aj útočník Alex Gašo.
Duel štartuje o 20.00 a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026
Slovensko: Prádel (Lenďák) - Fabuš, Radivojevič, Kalman, Čapoš, Beluško, Goljer, Kovalčík - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Murín - Straka, Tomka, Dubravík - Gašo