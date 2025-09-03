Nemcov nemôže na ceste na MS nik zastaviť. Slovákov zdolajú o dva góly, tipuje expert

BRATISLAVA. Zverencov trénera Francesca Calzonu čaká prvá skúška na kvalifikačnej ceste na MS vo futbale 2026.
Vo štvrtok (4. septembra) si v Bratislave na Tehelnom poli zmerajú sily s favoritom skupiny Nemeckom.
„Očakávam dominantný výkon. Takisto stabilnú obranu a víťazstvo o dva góly," tvrdí pred duelom pre Sportnet nemecký novinár CHRISTOPHER MICHEL z Absolut Fussball.
Nemecko je veľkým favoritom v kvalifikačnej A-skupine. Viete si predstaviť scenár, v ktorom neskončí na prvom mieste?
Bolo by to veľké sklamanie. Nemecko je jasný favorit vo všetkých šiestich skupinových zápasoch. Tréner Julian Nagelsmann jednoznačne očakáva, že sa to odrazí na ihrisku. Slovensko, Severné Írsko a Luxembursko v jeho očiach nesmú zastaviť Nemecko na ceste na majstrovstvá sveta.
Ako výrazná môže byť absencia Jamala Musialu, Marca-Andrého ter Stegena či Nica Schlotterbecka?
Jamal Musiala je samozrejme výnimočný hráč. Jeho rýchlosť, dribling a kreativita budú veľmi chýbať. Ale hviezdy ako Florian Wirtz, Serge Gnabry a Nick Woltemade sú súčasťou nominácie.
Marcovi-Andrému ter Stegenovi sa jednoducho lepí smola na päty. Často je zranený, ale jeho náhradník Oliver Baumann si v posledných zápasoch počínal dobre. Obzvlášť presvedčivý bol vo štvrťfinále Ligy národov proti Taliansku.
Obrana národného tímu je stále na vysokej úrovni aj bez Nica Schlotterbecka. Jonathan Tah a Antonio Rüdiger majú zmluvy s Bayernom Mníchov a Realom Madrid, po ktorých nasledujú stopéri Waldemar Anton a Robin Koch, pričom obaja hrajú v Lige majstrov.
Bolo rozhodnutie Juliana Nagelsmanna nenominovať Leroya Saného prekvapením?
Mňa osobne to neprekvapilo. Leroy Sané už v minulej sezóne nemal dominantnú úlohu v Bayerne ani v nemeckej reprezentácii. Jeho prestup do tureckého Galatasarayu sa dá označiť ako prestup do druhej alebo tretej ligy. Bude sa jednoducho musieť presadiť v Lige majstrov, aby presvedčil Juliana Nagelsmanna.
Mnoho slovenských reprezentantov pôsobilo v Nemecku a urobilo si dobré meno v Bundeslige. Napríklad Peter Pekarík, Marek Mintál, Róbert Vittek, Miroslav Karhan atď. Pamätáte si na niektorého z nich?
Na „Fantóma" Mareka Mintála sa v Nemecku nezabúda. Spolu s Róbertom Vittekom mali veľký vplyv na 1. FC Norimberg. Úprimne povedané, o slovenskom futbale toho veľa neviem.
Stanislav Lobotka je samozrejme veľká hviezda. V Lige majstrov bude s Neapolom čeliť Eintrachtu Frankfurt. Ale slovenskí hráči, ktorí hrali v Bundeslige, a ktorých spomínate, teda Petra Pekárika a Miroslava Karhana, boli kvalitní futbalisti.
Ako by ste opísali trénera Juliana Nagelsmanna?
Je veľmi sebavedomý a výrečný. Samozrejme, takticky je to špičkový tréner. Z klubu TSG Hoffenheim spravil z kandidáta na zostup účastníka Ligy majstrov. Doviedol RB Lipsko do semifinále Ligy majstrov a tiež vyhral ligový titul s FC Bayern.
Na majstrovstvách Európy sa postaral o to, aby národný tím opäť vzbudil nadšenie medzi fanúšikmi. Páči sa mi jeho jasná komunikácia, je veľmi inteligentný a má aj dobrý cit pre spoločensky relevantné témy. Nagelsmann je dobrý tréner pre Nemecko.
Ako by ste opísali jeho „mladistvý“ štýl hry v reprezentácii?
Nemecko hralo pod Nagelsmannom často atraktívny futbal. Tím hrá veľmi priamočiaro do útoku.
Keď bol útočník Tim Kleindienst fit a nezranil sa, Joshua Kimmich často dokázal na neho nebezpečne centrovať lopty do pokutového územia.
Na majstrovstvách Európy boli za kreatívny prvok zodpovední futbaloví umelci Jamal Musiala, Florian Wirtz a Kai Havertz.
Som zvedavý, ako sa štýl zmení v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Nagelsmann si je vedomý dvoch hlavných nedostatkov.
Nemecko inkasovalo príliš veľa ľahkých gólov a zahodilo príliš veľa šancí v útoku. Bude ale vzrušujúce sledovať, či Nagelsmann dokáže tieto problémy vyriešiť.
Ako si taký mladý tréner získal rešpekt u starších hráčov?
Je trénerský odborník a má dobrý cit pre hráčov. V FC Bayern bol možno trochu príliš kamarátsky. To v takom špičkovom klube nefunguje dobre. Ale v nemeckej reprezentácii mu tento o niečo uvoľnenejší prístup k hráčom pomáha.
Hráči chcú v konečnom dôsledku cítiť, že sa pod trénerom zlepšujú a dostávajú odpovede na svoje otázky. Nagelsmann im ponúka tento balíček. Preto starším hráčom neprekážalo, že ich tréner je mladší. Nagelsmann je výnimočný tréner a každý profesionál to vie. Má prirodzenú autoritu.
Tréner povedal, že Joshua Kimmich sa presunie z pravej obrany do stredu poľa. Nevznikne tak diera na pozícii pravého obrancu?
Myslím si, že práve preto Nagelsmann nominoval Nnamdiho Collinsa z Eintrachtu Frankfurt. Je to talentovaný hráč, ktorý sa ukázal v minulej sezóne. Collins je iný typ hráča ako Joshua Kimmich. Stále mu chýbajú skúsenosti a vodcovské schopnosti.
Oproti Kimmichovi je však silnejší, rýchlejší a tiež fyzicky robustnejší v situáciách jeden na jedného. Bude zaujímavé sledovať, či dokáže Kimmicha nahradiť, pretože na tejto pozícii hral na veľmi vysokej úrovni.
Naposledy sa Slovensko a Nemecko stretli na EURO 2016, keď zdolalo slovenskú reprezentáciu 3:0. Pamätáte si z toho zápasu niečo zaujímavé?
Pamätám si ten zápas, pretože to bol najdominantnejší výkon národného tímu na turnaji. Nemecko malo silný tím, ale v skupinovej fáze sa enormne trápilo s premieňaním svojich šancí. Víťazstvo nad Slovenskom prvýkrát ukázalo, prečo nemecký tím patril medzi favoritov na zisk titulu.
Hrali dominantne a ukázali formu, ktorú predviedli na majstrovstvách sveta v roku 2014, keď získali zlato. Na zisk európskeho titulu v roku 2016 to ale nestačilo, pretože absencia Maria Gomeza v semifinále proti Francúzsku sa nedala nahradiť. Chýbal nám útočník, no zápas proti Slovensku bol z našej strany veľmi dominantný.
Čo očakávate od blížiaceho sa zápasu proti Slovensku?
Ďalší dominantný výkon. Takisto stabilnú obranu a víťazstvo o dva góly. Myslím si, že výhra 2:0 by bola lepšia ako výhra 3:1 alebo 4:2. Nemecko sa potrebuje ukázať ako stabilnejší tím.