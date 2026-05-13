Rakúsko na MS 2026: Hviezda si v eufórii pýtala štátny sviatok. Prial im aj žreb

Rekordér v počte štartov za národný tím Marko Arnautovič vyzval vládu, aby vyhlásila štátny sviatok a ľudom odkázal, aby boli zdraví a veľa nepili.
V novembri minulého roka zavládla u našich západných susedov eufória, keď po skvele zvládnutej kvalifikácii postúpili po 28 rokoch na MS vo futbale.
Tím 67-ročného trénera Ralfa Rangnicka sa dostal na druhý veľký turnaj po sebe, doposiaľ pod jeho vedením vyhral 60 percent zápasov a verí, že minimálne zopakuje účinkovanie z ME, keď postúpil zo skupiny.
Washingtonský žreb bol k Rakúšanom pomerne priaznivý. Prisúdil im síce obhajcov titulu z Argentíny, no tiež hrateľnú dvojicu Jordánsko a Alžírsko.
Rakúsko je označované za mužstvo, ktoré síce nemá tie najvyššie ciele, no dokáže potrápiť či dokonca prekvapiť aj súperov z prvého sledu.
V tíme sú skúsené opory ako David Alaba, Marcel Sabitzer či spomenutý Arnautovič, ako aj futbalisti s trhovou hodnotou 20 či 30 miliónov eur.
Vlani bol premiérovo vyhlásený za najlepšieho rakúskeho futbalistu roka Konrad Laimer z Bayernu Mníchov a ofenzívnym lídrom je Christoph Baumgartner, ktorý sa v tejto sezóne podieľal na vyše 20 góloch Lipska.
Najvýznamnejší hráči:
- Christoph Baumgartner: Futbalista Lipska sa má postarať o ofenzívnu produkciu mužstva. Sám skóruje priemerne v každom treťom reprezentačnom zápase.
- David Alaba: Môže sa pochváliť 35 trofejami, z toho štyrikrát vyhral Ligu majstrov. Dekádu bol oporou Bayernu Mníchov, rovnako ako teraz madridského Realu.
- Marko Arnautovič: MS budú jeho reprezentačnou bodkou. Je najlepším strelcom aj má na konte najviac štartov. Aktuálne pôsobí v tíme CZ Belehrad.
Súperi na MS 2026: Argentína, Alžírsko, Jordánsko (skupina J)
Rakúsko
FIFA Ranking
24. miesto
Tréner
Ralf Rangnick
Tri hviezdy
Christoph Baumgartner, David Alaba, Marko Arnautovič
Najväčšie úspech
Bronz na MS 1954, striebro na OH 1936, 2x osemfinále ME