Jordánsko na MS 2026: Marocký tréner sformoval jeden z najobávanejších tímov v Ázii

Postupové ambície naznačilo Jordánsko už v druhom kole ázijskej kvalifikácie, keď vyhralo G-skupinu pred Saudskou Arábiou.
V treťom kole kvalifikácie obsadilo druhú priečku za favorizovanou Kórejskou republikou, čo znamenalo historický postup na MS vo futbale 2026.
Úspech mužstva sa pripisuje marockému trénerovi Jamalovi Sellamimu, ktorý prevzal jordánsku reprezentáciu v júni 2024 a nadviazal na prácu krajana Husseina Ammoutaa.
Sellami priniesol do mužstva predovšetkým taktickú disciplínu a jasnú identitu postavenú na dynamickej formácii 3-4-3. Tieto zmeny prispeli k tomu, že z Jordánska sa stal jeden z najobávanejších tímov v Ázii.
V príprave na šampionát utrpeli zranenia viacerí kľúčoví hráči jordánskeho tímu. Adham Al-Quraishi si roztrhol predný skrížený väz vo finále Arabského pohára proti Maroku v decembri 2025.
Na rovnakom turnaji sa zranil aj strelec ôsmich gólov v kvalifikácii Yazan Al-Naimat a ďalšie ofenzívne eso Ali Olwan (9 gólov v kvalifikácii) podstúpil operáciu vo februári tohto roka.
Najvýznamnejší hráči:
- Mousa Al-Tamari: najväčšia superstar tímu, často prezývaný „jordánsky Messi“. Pôsobí vo francúzskom Rennes v Ligue 1, kam prestúpil za takmer 8 miliónov eur.
- Yazan Al-Naimat: kľúčový útočník a člen obávaného ofenzívneho tria sa momentálne lieči po vážnom zranení.
- Yazan Al Arab: pilier obrany a prirodzený vodca, na konte má 70 reprezentačných štartov
Súperi na MS 2026: Argentína, Alžírsko, Rakúsko (skupina J)
Jordánsko
FIFA Ranking
63. miesto
Tréner
Jamal Sellami
Tri hviezdy
Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat, Yazan Al Arab
Najväčšie úspech
Finále Ázijského pohára 2023, postup na MS 2026