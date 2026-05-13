Argentína na MS 2026: Obhajcovia sa vezú na úspešnej vlne. Čo ukáže Messi?

Obhajcovia titulu zo šampionátu v Katare sú stále na úspešnej vlne.
Mužstvo trénera Lionela Scaloniho vyhralo v roku 2024 juhoamerický šampionát Copa America a potom si Argentína s prehľadom vybojovala postup na MS 2026 ako víťaz juhoamerickej kvalifikácie.
V 18 zápasoch utrpela dve prehry a pred druhým Ekvádorom mala pohodlný náskok deviatich bodov (priamy postup si zabezpečilo prvých šesť).
V Severnej Amerike sa Argentína pokúsi obhájiť titul, čo sa naposledy podarilo Brazílii v roku 1962.
Najväčšiu pozornosť bude pochopiteľne pútať veterán Lionel Messi, pre ktorého to bude (zrejme) posledný šampionát.
V skupine s Jordánskom, Alžírskom a Rakúskom sú Juhoameričania jasným favoritom.
Najvýznamnejší hráči:
- Lionel Messi: Ikona svetového futbalu odohrá svoj šiesty svetový šampionát, počas ktorého oslávi 39. narodeniny. Messi prekoná hranicu 200 reprezentačných štartov, čo sa predtým v mužskom futbale podarilo iba Kuvajťanovi Baderovi Al-Mutawovi a Cristianovi Ronaldovi. Jeho 26 štartov na majstrovstvách sveta je najviac v histórii a jeho 13 gólov na majstrovstvách sveta ho radí na štvrté miesto v historickom rebríčku.
- Julián Álvarez: V súčasti azda najkomplexnejší argentínsky útočník. Atlético Madrid za neho zaplatilo pri prestupe z Manchester City v lete 2024 vyše 75 miliónov eur a jeho trhová hodnota odvtedy výrazne stúpla. S Atléticom sa dostal až do semifinále Ligy majstrov. V odvetnom zápase proti Arsenalu Londýn si ľahko poranil členok, ale zranenie nebolo vážne.
- Lautaro Martínez: S Interom Miláno oslávil zisk titulu a stal sa so 17 gólmi najlepším strelcom talianskej Serie A. Na majstrovstvá sveta príde v perfektnej forme.
- Emiliano Martínez: Brankár anglického tímu Aston Villa je jeden zo symbolov argentínskej zlatej éry, ktorá okrem víťazstva na MS 2022 zahŕňa aj tituly juhoamerických šampiónov 2021 a 2024. Je výborný na čiare, špecialista na penalty. Mnohí ho považujú za brankársku extratriedu, ale má aj kritikov. „Myslím si, že Emi Martínez je preceňovaný. Určite nie je svetová jednotka,“ vyjadril sa o ňom hlavný futbalový redaktor BBC Sport Phil McNulty.
- Enzo Fernández: Stredopoliar a jedna z kľúčových postáv FC Chelsea. V aktuálnej sezóne Premier League strelil 8 gólov, ďalšie 3 pridal v Lige majstrov. Bol autorom jediného gólu v semifinále FA Cupu proti Leedsu (1:0).
Súperi na MS 2026: Jordánsko, Alžírsko, Rakúsko (skupina J)
Argentína
FIFA Ranking
3. miesto
Tréner
Lionel Scaloni
Tri hviezdy
Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez
Najväčšie úspech
3x majster sveta 1978, 1986, 2022