    Argentína na MS 2026: Obhajcovia sa vezú na úspešnej vlne. Čo ukáže Messi?

    Futbalisti Argentíny. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|13. máj 2026 o 06:30
    Pozrite si profil reprezentácie Argentíny na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Obhajcovia titulu zo šampionátu v Katare sú stále na úspešnej vlne.

    Mužstvo trénera Lionela Scaloniho vyhralo v roku 2024 juhoamerický šampionát Copa America a potom si Argentína s prehľadom vybojovala postup na MS 2026 ako víťaz juhoamerickej kvalifikácie.

    V 18 zápasoch utrpela dve prehry a pred druhým Ekvádorom mala pohodlný náskok deviatich bodov (priamy postup si zabezpečilo prvých šesť).

    V Severnej Amerike sa Argentína pokúsi obhájiť titul, čo sa naposledy podarilo Brazílii v roku 1962.

    Najväčšiu pozornosť bude pochopiteľne pútať veterán Lionel Messi, pre ktorého to bude (zrejme) posledný šampionát.

    V skupine s Jordánskom, Alžírskom a Rakúskom sú Juhoameričania jasným favoritom. 

    Najvýznamnejší hráči:

    • Lionel Messi: Ikona svetového futbalu odohrá svoj šiesty svetový šampionát, počas ktorého oslávi 39. narodeniny. Messi prekoná hranicu 200 reprezentačných štartov, čo sa predtým v mužskom futbale podarilo iba Kuvajťanovi Baderovi Al-Mutawovi a Cristianovi Ronaldovi. Jeho 26 štartov na majstrovstvách sveta je najviac v histórii a jeho 13 gólov na majstrovstvách sveta ho radí na štvrté miesto v historickom rebríčku. 
    • Julián Álvarez: V súčasti azda najkomplexnejší argentínsky útočník. Atlético Madrid za neho zaplatilo pri prestupe z Manchester City v lete 2024 vyše 75 miliónov eur a jeho trhová hodnota odvtedy výrazne stúpla. S Atléticom sa dostal až do semifinále Ligy majstrov. V odvetnom zápase proti Arsenalu Londýn si ľahko poranil členok, ale zranenie nebolo vážne.  
    • Lautaro Martínez: S Interom Miláno oslávil zisk titulu a stal sa so 17 gólmi najlepším strelcom talianskej Serie A. Na majstrovstvá sveta príde v perfektnej forme.  
    • Emiliano Martínez: Brankár anglického tímu Aston Villa je jeden zo symbolov argentínskej zlatej éry, ktorá okrem víťazstva na MS 2022 zahŕňa aj tituly juhoamerických šampiónov 2021 a 2024. Je výborný na čiare, špecialista na penalty. Mnohí ho považujú za brankársku extratriedu, ale má aj kritikov. „Myslím si, že Emi Martínez je preceňovaný. Určite nie je svetová jednotka,“ vyjadril sa o ňom hlavný futbalový redaktor BBC Sport Phil McNulty. 
    • Enzo Fernández: Stredopoliar a jedna z kľúčových postáv FC Chelsea. V aktuálnej sezóne Premier League strelil 8 gólov, ďalšie 3 pridal v Lige majstrov. Bol autorom jediného gólu v semifinále FA Cupu proti Leedsu (1:0).

    Súperi na MS 2026: Jordánsko, Alžírsko, Rakúsko (skupina J)

    Argentína

    FIFA Ranking

    3. miesto

    Tréner

    Lionel Scaloni

    Tri hviezdy

    Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez

    Najväčšie úspech

    3x majster sveta 1978, 1986, 2022

    MS vo futbale 2026: Skupina J

    Futbalisti Jordánska.
