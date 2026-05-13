    MS vo futbale budú dostupnejšie. USA zmiernili vízové povinnosti pre návštevníkov

    MS vo futbale 2026 - ilustračný záber
    TASR|13. máj 2026 o 19:41
    Cesta na šampionát bude pre fanúšikov lacnejšia.

    Vláda USA pozastavila požiadavku na to, aby zahraniční návštevníci z určitých krajín museli zaplatiť kauciu až do výšky 15 000 dolárov, ak sa stanú potvrdenými držiteľmi vstupeniek na futbalové majstrovstvá sveta.

    V stredu to agentúre AP oznámilo ministerstvo zahraničných vecí krajiny.

    Ministerstvo zaviedlo požiadavku na kauciu minulý rok pre krajiny, z ktorých ľudia podľa neho často prekračujú vízové lehoty a spôsobujú ďalšie bezpečnostné problémy.

    Na zozname je až 50 krajín, pričom päť z nich sa kvalifikovalo na šampionát - Alžírsko, Kapverdy, Pobrežie Slonoviny, Senegal a Tunisko.

    „Spojené štáty sú nadšené, že môžu zorganizovať najväčšie a najlepšie majstrovstvá sveta vo futbale v histórii.

    Rušíme vízové kaucie pre fanúšikov, ktorí si kúpili vstupenky na MS a prihlásili sa do systému FIFA Pass, ktorý umožňuje urýchlené vybavovanie víz od 15. apríla,“ povedala námestníčka štátneho tajomníka pre konzulárne záležitosti Mora Namdarová.

    Majstrovstvá sveta odštartujú 11. júna a spoločne ich hostia USA, Kanada a Mexiko.

