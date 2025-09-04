Rüdiger bol ako na kolotoči. Fanúšikov Middlesbrough rozvášnil gól Davida Strelca

BRATISLAVA. Loptu si spracoval bruchom a troma dotykmi totálne zamotal hlavu jednému z najlepších futbalových obrancov sveta za posledné roky.
David Strelec sa najskôr pohral s Antoniom Rüdigerom z Realu Madrid a následne vymietol horný roh brány Olivera Baumanna.
„Middlesbrough podpisuje útočníkov, ktorí točia Rudigera na kolotoči," napísal jeden z priaznivcov anglického klubu na sociálnej sieti X.
Fanúšikovia anglického klubu Middlesbrough, kam pred niekoľkými dňami Strelec zamieril z bratislavského Slovana, sú zo slovenského útočníka v úžase. V kvalifikačnom zápase na MS vo futbale 2026 s Nemeckom (2:0) ho väčšina z nich videla po prvýkrát.
„Páni! Spôsob, akým sa David Strelec predstavil ako hráč Middlesbrough. Akoby fanúšikovia Boro už beztak neboli dostatočne nadšení," poznamenal pre Sportnet britský novinár Dominic Shaw z The Northern Echo.
„Krátko po góle fanúšikovia Boro vo veľkom zdieľali video zo zásahu na sociálnych sieťach. Dúfajme, že takýchto momentov v drese Middlesbrough uvidíme viac," dodal.
Sociálne siete zaplavili vtipné a zaujímavé reakcie na famózny presný zásah Dávida Strelca do siete Nemecka.
„Keď vidím, čo urobil Rüdigerovi, bojím sa toho, čo urobí Edmundsonovi (obranca Middlesbrough) na tréningu," napísal fanúšik Joe Shanley.
„Je to najkrajší gól, zo všetkých súťaží, ktorý som doteraz v tejto sezóne videl," napísal ďalší fanúšik Martin Crow.
VIDEO: David Strelec a jeho gól na 2:0
Niektorí priaznivci anglického klubu by pre také nádherné góly spravili bláznivé veci. „Ak bude takéto góly strieľať za nás (v Middlesbrough), dám si jeho meno vytetovať na zadok," napísal Dan.
„Nechcem nikoho znepokojovať, ale podpísali sme zmluvu s hráčom (Dávidom Strelcom), ktorý v prvom polčase proti Nemecku prihral na gól, zatiaľ čo v druhom polčase položil Rüdigera na zadok a loptu zakrútil do horného rohu," napísal Club Hein.