Hancko je späť v základe, zmeny nastali aj v útoku a zálohe. Zostava Slovenska proti Luxembursku

TRNAVA. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Októbrový zraz otvorili prehrou proti Severnému Írsku 0:2, v druhom dueli čelia na domácej pôde na Štadióne Antona Malatinského v Trnave Luxembursku.
Tréner Francesco Calzona nemohol v piatkovom dueli rátať s Dávidom Hanckom, ktorý bol pri pôrode svojho syna. Dnes sa však vracia do základnej zostavy, naďalej však absentuje Stanislav Lobotka, ktorý je zranený.
V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.
V strede poľa nahradí Patrika Hrošovského Tomáš Rigo, vedľa neho sa predstavia Ondrej Duda a Matúš Bero.
V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Luxembursko
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič, Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari - Olesen, Muratovič