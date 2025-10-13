Hancko je späť v základe, zmeny nastali aj v útoku a zálohe. Zostava Slovenska proti Luxembursku

Dávid Hancko (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi.
Dávid Hancko (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. okt 2025 o 19:24
ShareTweet7

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

TRNAVA. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

Októbrový zraz otvorili prehrou proti Severnému Írsku 0:2, v druhom dueli čelia na domácej pôde na Štadióne Antona Malatinského v Trnave Luxembursku.

Tréner Francesco Calzona nemohol v piatkovom dueli rátať s Dávidom Hanckom, ktorý bol pri pôrode svojho syna. Dnes sa však vracia do základnej zostavy, naďalej však absentuje Stanislav Lobotka, ktorý je zranený.

V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.

V strede poľa nahradí Patrika Hrošovského Tomáš Rigo, vedľa neho sa predstavia Ondrej Duda a Matúš Bero.

V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.

Facebook príspevok

Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Luxembursko

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín

Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič, Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari - Olesen, Muratovič

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Radosť reprezentantov Kapverdských ostrovov.
Radosť reprezentantov Kapverdských ostrovov.
Historický okamih pre Kapverdy. Povinnú domácu jazdu zvládli a premiérovo si zahrajú na MS
dnes 20:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Hancko je späť v základe, zmeny nastali aj v útoku a zálohe. Zostava Slovenska proti Luxembursku